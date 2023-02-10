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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا يارس موديل 2023 في السعودية| صور

تويوتا يارس موديل
تويوتا يارس موديل 2023

تتصدر العلامة التجارية العملاقة تويوتا قائمة مبيعات السيارات في السعودية، تقدم تويوتا أسطولاً موسعاً من السيارات في جميع الفئات السعرية، حيث تتنوع بين الفاخرة والاقتصادية لتناسب جميع الأعمار والأغراض.

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تويوتا يارس موديل 2023

أسعار السيارة تويوتا يارس موديل 2023 في السعودية:

تويوتا يارس موديل 2023 الفئة الأولى مانيوال بسعر 62,445 ريال

تويوتا يارس موديل 2023 الفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 68,825 ريال 

تويوتا يارس موديل 2023 الفئة الثالثة أوتوماتيك  بسعر 74,805 ريال 

تويوتا يارس موديل 2023

مواصفات السيارة تويوتا يارس موديل 2023

حصلت السيارة تويوتا يارس موديل 2023 على محرك يضخ قوة تصل 97 حصانا، رباعي الأسطوانات، بسعة 1300 سي سي بقدرة تنفس طبيعي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك CVT أو ناقل حركة مانيوال، وعزم أقصى للدوران يبلغ 122 نيوتن متر، وبنظام الجر الأمامي للعجلات، واستهلاك وقود يصل إلى 22.4 كيلو متر لكل لتر.

تويوتا يارس موديل 2023

تتوفر السيارة تويوتا يارس موديل 2023 بعدد من الكماليات الأساسية من الداخل مثل شاشة الوسائط المتعددة مقاس 8 تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو” Android Auto ونظام تكييف أوتوماتيكي للهواء مع فتحتي تهوية للمقاعد الخلفية، ونظام صوتي بأربعة أو ستة مكبرات للصوت، ومنفذ USB على الوحدة الرئيسية.

 

تأتي تويوتا يارس موديل 2023 بنظام مراقبة النقطة العمياء، والتحذير من حركة المرور الخلفية، وكاميرا رؤية خلفية، ونظام تثبيت السرعة المتكيف على أي سرعة، ونظام التنبيه عند الخروج عن المسار، وكاميرا 360 درجة، و 6 وسائد هوائية، ونظام مثبت سرعة إلكتروني مع مكابح مانعة للانغلاق.

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