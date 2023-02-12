طائرة جديدة تنضم إلى أسطول الشحن الجوي لمصر للطيران

تسلمت شركة مصر للطيران للشحن الجوى طائرة جديدة من طراز بوينج B737-800SF بعد تحويلها من طائرة ركاب لطائرة شحن جوي، وتعاقدت شركة مصر للطيران للشحن الجوى مع شركة Commercial Jet الأمريكية الرائدة فى مجال تحويل الطائرات من طائرات ركاب إلى طائرات شحن، وتعد هذه الطائرة أول طائرة شحن يتم تحويلها من طراز B737-800SF وتقوم بتشغيلها شركة مصر للطيران ليبلغ أسطول الشركة الوطنية من طائرات الشحن الجوي 4 طائرات.

يأتي ذلك استمراراً للخطة الاستراتيجية للشركة الوطنية مصر للطيران لتطوير أسطولها الجوى وفقاً لتوجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني.

ومن جانبه صرح المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران بأن مصر للطيران تسعى لتوسيع خدمات الشحن الجوى لديها لتعزيز قدرة أسطولها وتلبية النمو الهائل في الطلب على حركة الشحن الجوى حول العالم مضيفاً أن الطائرة الجديدة ستساعد على زيادة طاقة الأسطول وتعزيز القدرة على تسليم البضائع الحيوية.

وأضاف زكريا أنه على الرغم من التحديات الصعبة التى تمر بها صناعة الطيران العالمية فإن قطاع الشحن الجوي يشهد إزدهاراً كبيراً خلال هذه الفترة.

وأكد الطيار جاسر حسين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي أن الطائرة الجديدة تتمتع بمزايا كثيرة ومن بينها قدرتها على قطع مسافة طيران تصل إلى 7 ساعات واستيعاب حمولة تصل إلى 23 طناً سعة 137 متر مكعب في المخزن العلوي مقسمة على 11 باليت وسعة المخزن الأمامي السفلي 19 متر مكعب وسعة المخزن الخلفي السفلي 25 متر مكعب وهو ما يتيح للعملاء الحصول على المواصفات التي يحتاجونها دون القلق بشأن قيود السعة إضافةً إلى سرعة مواعيد تسليم البضائع مما يسهل على العملاء استلام بضائعهم في الوقت المناسب.

جدير بالذكر أن خط التشغيل التجارى المنتظم للطائرة سيشمل نقاط " أوستند واسطنبول والخرطوم وبنى غازى ولاجوس و دوالا " بالإضافة إلى الرحلات الخاصة إلى كلٍ من عمان ومومباى ومسقط والدمام.