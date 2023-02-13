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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الاثنين 13 فبراير 2023 : تجنب الخلافات

برج العقرب وحظك اليوم
برج العقرب وحظك اليوم

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) سوف يحتفظون بأسرار الآخرين ، حتى عندما لا يكونوا مغرمين جدًا بهم في البداية ويفعلون أي شيء في وسعهم لمن يرتبطون بهم.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 13 فبراير 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 13 فبراير 2023

ستساعدك بعض مصادر التدفق النقدي المختلفة على تجنب نفاد الأموال، يمكن أن يؤدي تحمل المزيد من المسؤولية في العمل إلى تمهيد الطريق للترقية من خلال السماح لك بإظهار قيمتك، لن يتمكن بعضكم من الالتزام بشريكك، مما سيؤدي إلى سوء فهم، أنت أيضًا تخاطر بالإضرار بصحتك، قد تتطلب مشاكلك الصحية عناية طبية متخصصة، من المرجح أن تظل حياتك المنزلية عادية.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

يمكنك توقع مكافآت مالية، يمكن للأفراد الباحثين عن عمل أن يقرروا الانتقال إلى الخارج.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

من المحتمل أن تؤدي شدة التمرين إلى ارهاقك، سيكون للشفاء الروحي القدرة على مساعدتك على التعامل مع التوتر بشكل صحي.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا

من المحتمل أن ينزعج شريكك من كل ما تقوله أو تفعله، وتواصل بحذر، لا تمنحهم أي مجال للتذمر.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

يمكن أن يكون إقامة حفلة في المنزل طريقة رائعة للتواصل مع العائلة والأصدقاء وكسر التوتر، ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في الحفاظ على السلام في المنزل ، فعليك تجنب الخلافات.

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