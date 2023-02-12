مفاجأة بشأن علاقة الهبوط الأرضي بكورنيشي الإسكندرية والسلوم بزلزال تركيا.. فيديو

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، حقيقة وجود علاقة بين الهبوط الأرضي الذي حدث في كورنيشي الإسكندرية والسلوم وزلزال تركيا.

وأكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الهبوط الأرضي الذي حدث في كورنيشي الإسكندرية والسلوم لا علاقة له بزلزال تركيا، معقبا: " ما حدث في الشواطئ راجع إلى النوات البحرية وارتفاع الأموال وهطول الأمطار".

وقال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن تركيا تعرضت لعاصفة من الزلازل في الأيام الماضية.

وأوضح أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة مطروح، إلى هبوط أجزاء من كورنيش مدينة السلوم، غرب المحافظة التي تقع على البحر الأبيض المتوسط، كما توصلت لجنة معنية شكلتها وزارة الري.

وأشار الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أنه في بعض الأحيان، تؤدي مياه الصرف إلى ذوبان الصخور تحت الأرض ومن ثم يحدث هبوط أرضي.