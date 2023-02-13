التموين تكشف أهمية المستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية

كشف الدكتور إبراهيم العشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، أهمية المشروع القومى للدولة المصرية للمستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية.





وقال إبراهيم العشماوى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إنه يتم تخزين الحبوب فى الصوامع والهناجر، مضيفاً أن تمت دراسة تكليف الرئيس السيسى، والتوافق على إنشاء 7 مستودعات استراتيجية تضم 31 سلعة على مستوى الجمهورية، وكل مستودع يخدم 4 محافظات، كلها تابعة لوزارة التموين.

وتابع الدكتور إبراهيم العشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه لدينا ما يقرب من 40 ألف منفذ تموينى على مستوى الجمهورية، و هدف المستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية هو زيادة حجم المخزون، وتقليل الفاقد والتالف، وأن يكون هناك جودة عالية فى تخزين السلع.

نقلة نوعية



وأشار إلى أن الشركاء فى هذا المشروع شركات كبرى من القطاع الخاص، والمشروع نقلة نوعية فى الحفاظ على السلع الغذائية.







