عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انطلاق القمة العالمية للحكومات في دبي بمشاركة 20 رئيسا

صدى البلد

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، لقطات من انطلاق القمة العالمية للحكومات في دبي بمشاركة نحو 20 رئيسا.

انطلقت القمة العالمية للحكومات صباح اليوم الاثنين بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونحو 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيرا ورؤساء نحو 80 منظمة دولية وعدد كبير من خبراء الاقتصاد الدوليين ورؤساء الشركات العالمية .


ويتضمن جدول أعمال القمة العالمية للحكومات - التى تعقد تحت شعار "استشراف مستقبل الحكومات" وتستمر حتى بعد غد الأربعاء بمشاركة وفود وخبراء من 150 دولة - مجموعة من الجلسات الحوارية التفاعلية ضمن 6 محاور رئيسية تشمل مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولويات الحكومة، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية.


كما يبحث المشاركون بالقمة، خلال أكثر من 110 جلسات رئيسية وتفاعلية وحوارية، أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وسبل الارتقاء بالأداء الحكومي، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية .


وتتضمن فعاليات القمة عددا من المنتديات لمناقشة استراتيجيات وخطط مستقبلية لتعزيز جهود الحكومات، من بينها منتدى مستقبل العمل، ومنتدى مستقبل التعليم، ومنتدى تبادل الخبرات الحكومية، والمنتدى العالمي لتصميم المستقبل.


وسوف يتحدث بالقمة عدد كبير من رؤساء المنظمات الدولية، ومن بينهم مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا، ومديرة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويلا، علاوة على رؤساء عدد كبير من رؤساء وممثلى الشركات الدولية، من بينها سيمنز للطاقة.


وتشهد القمة سنويا الاحتفاء بالفائزين من مختلف أنحاء العالم، في جوائز استثنائية مثل، جائزة أفضل وزير في العالم، وجائزة تحدي الجامعات العالمية، وجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، والجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، وجائزة التميز الحكومي العالمي.

 

 


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت أخيرًا والبانيه يتراجع 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

الجرام يودع الـ 1500 جنيه مجددا.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

خالد الغندور يكشف تدابير الأهلي لهروب كهربا

مفاجأة سارة تنتظر الجنيه أمام الدولار في هذا التوقيت.. كم يسجل الأخضر؟

إعلامي: اتحاد الكرة صوت بالموافقة على قيد صفقات الزمالك باستثناء علام والدرندلي

قبل الدخول على أحد تخافه.. 7 كلمات لو قولتهم يغير الله قلبه تجاهك

بعد ارتفاعه 11 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

آخر تحديث لأسعار الفراخ والبيض

ترشيحاتنا

خنقتها في برميل ميه.. القصة الكاملة لإنهاء حياة "سجود" على يد "سلفة اختها" بالشرقية

منها مقبرة ميسي.. زاهي حواس يكشف تفاصيل الاكتشافات الأثرية الأخيرة فى سقارة

زاهي حواس يطالب العرب بالتوقيع على تعديل القانون البريطاني لإعادة الآثار المصرية

عيار 21 يسجل 1730 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر.. فيديو

المجتمعات العمرانية: تخصيص 275 قطعة أرض لإقامة مشروعات متكاملة بالمدن الجديدة

خالد الغندور: "صعبان عليا" لأعب الأهلي من هجوم الجماهير عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجبة اقتصادية.. طريقة عمل أرز بالعدس بجبة والخضار

سافر للخارج لهذا السبب .. اعراض مرض نجل الفنانة دينا

وفاة عريس ليلة خطبته بسببها | معلومات صادمة عن غيبوبة السكر

بجمبسوت ملفت.. ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

بكراسي وترابيزات .. عربة فول داخل حرم جامعة الزقازيق.. وهذا رد الإدارة

أسعار الدواجن في شهر رمضان .. هل ستنخفض؟

حقيقة إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته..حكاية صورة متداولة

تحذير من تناول نوع شوكولاتة طاقة منتشرة بالأسواق | تسبب أمراض خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ