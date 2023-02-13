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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حبس عاطل لحيازته مواد مخدرة بالقليوبية

ضبط متهم
ضبط متهم

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم وبحوزته مواد مخدرة ، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائى لفحصها.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدائرة مركز شرطة كفر شكر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.


تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد تلقي مفتش مباحث فرقة بنها، بلاغ بتمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفر شكر من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، متخذا دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي. 


وكشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، قيام عاطل يدعى "محمد.ح.م.ع" 34 عاما مقيم كفر عامر ورضوان، بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية متخذا دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي. 

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن معاون رئيس المباحث من ضبط المتهم وبحوزته 200 جرام من جوهر الحشيش المخدر و400 جرام من مخدر الهيدرو، وسلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 3 طلقات خرطوش من ذات عيار السلاح وهاتف محمول ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وامرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق والتحفظ على السلاح المضبوط وإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائي لفحصها واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

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