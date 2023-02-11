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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بتهمة الإتجار في العملة.. المؤبد للزعيم والمشدد 15عاما لـ 4 متهمين بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية برئاسة المستشار خالد الشباسي رئيس المحكمة بالسجن المؤبد لزعيم تشكيل عصابي ومساعدة والسجن المشدد 15 عاما لـ 4 متهمين آخرين باقى أفراد التشكيل وتغريم كل منهم نصف مليون جنيه وامرت بمصادرة المخدرات المضبوطة ومبلغ مالي كبير من العملات المحليه والأجنبية تقارب 3 مليون جنيه ومصادرة الأسلحة النارية المضبوطة و3 سيارات ودراجتين ناريتين وذلك لاتجارهم في المواد المخدرة.

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كان المتهم الأول ويدعى " ع ا ع" والهارب من عدة أحكام جنائية بالقاهرة والجيزة والإسكندرية قد اتخذ من مناطق شبرا الخيمة وبنها وقليوب مركزا لممارسة نشاطة الاجرامى في الإتجار في المواد المخدرة عبارة عن آيس وهيروين وحشيش وأقراص الترامادول وقام بتكوين شبكة من الموزعين معتادى الاجرام لنقل وترويج المخدرات تضم شقيق زوجته المتهم الثاني والمطلوب على ذمة احكام لانتمائه الجماعة المحظورة و٤ متهمين آخرين.


واتخذوا من مناطق شبرا وبنها وقليوب مقراً للتوزيع خاصة أمام بعض المدارس وأماكن إقامة الإفراح والحفلات متخذين من الدراجات البخارية والتنكر في زى عمال نظافة حتى لايشك فيهم أفراد الأجهزة الأمنية.


وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث المخدرات واكدتها تحريات الأمن العام تفيد قيام أفراد التشكيل بالاتجار في المواد المخدرة.وفي حملة مكبرة تم ضبط أفراد التشكيل جميعهم والمضبوطات وكمية من المخدرات قاربة قيمتها 6 ملايين جنيه ما بين تذاكر هيروين وايس و12ألف قرص ترامادول وكمية كبيرة من الحشيش ونبات البانجو المخدر كما تم ضبط معمل صغير داخل أحد المخازن التابعة لهم في منطقة شبرا الخيمة.وضبط كمية أخرى بحوزة المتهم الثاني داخل إحدى الشقق المستأجرة بمدينة بنها وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار في المخدرات وأمرت جهات التحقيق بحبسهم وإحالتهم للمحاكمة فاصدرت المحكمة حكمها السابق.

القليوبية تشكيل عصابى شبرا الخيمة ترويج المخدرات حملة مكبرة مباحث المخدرات المواد المخدرة

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