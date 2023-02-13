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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: اتحاد كرة القدم الحالي أفضل كثيرا مما سبق

فرج عامر
فرج عامر

أشاد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة باتحاد كرة القدم الحالي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

 

وكتب فرج عامر في تويتة له: "كرة القدم المصرية  "لوغاريتم" كبير  ومتشابك ، وعلشان نقدر ننافس عالميا لازم نقضي علي كل ما يخل بمبدأ التنافسية الشريفة، لا انكر ان اتحاد كرة القدم الحالي  افضل كثير مما سبق  ،وان كان لم يصل الي مرحلة الكمال"

وعلي صعيد اخر كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن حكم مباراة الزمالك وسموحة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب فرج عامر في تويتة له: “الكابتن ابراهيم نور الدين حكم مباراة سموحة والزمالك غدا”.

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