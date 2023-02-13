تعرف على الحالة المرورية اليوم الإثنين .. فيديو

استعرض "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، تفاصيل الحالة المرورية اليوم الإثنين 13 فبراير 2023.

وفي كوبري أكتوبر للمتجه إلى العباسية، فإن هناك سيولة مرورية حتى غمرة، وفي شارع صلاح سالم، فإن هناك سيولة مرورية كبيرة.

وفي نفق الملك الصالح، فإنه يشهد كثافات مرورية نسبية حاليا، وفي كوبري الروضة، فإنه يشهد بعض الكثافات، للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل، وكثافات مرورية للمتجه إلى شارع عباس العقاد.

وأشارت الإعلامية دينا شرف، إلى ظهور بعض الكثافات بشارع صلاح سالم وشارع الطيران، بالتزامن مع دخول الموظفين مبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء.

وتظهر كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام للطريق الزراعي ومنه إلى الأقاليم، وفي الجيزة، فإنه بالنسبة للدوران والعودة إلى محور 26 يوليو ثم الصعود مرة أخرى للمحور بمنطقة أبو رواش اتجاه أكتوبر القادم من 6 أكتوبر اتجاه ميدان، فسيتم استخدام حرارة التوسعة المستحدثة، بواقع عدد 6 حارات مرورية، على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال 75 يوما.



