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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القرار الأصعب .. رئيس الوزراء يعلن خبرًا مهمًا بشأن مصانع غزل المحلة

صدى البلد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصانع الشركة القابضة للغزل والنسيج تحتاج 30 مليار جنيه لتطويرها وتطوير لتقوم بدورها على أكمل وجه لاستعادة هذه الصناعة مكانتها، مشيرًا إلى أنه عند اختيار القطاع لتطويره يكون على أساس أنه يخدم الاقتصاد المصري ودعم القطاع الخاص.

وأضاف مدبولي في تصريحات على هامش جولته بمحافظة الغربية أن القطاع الخاص في هذا المجال بصناعة الملابس والوبريات وهذه آخر مرحلة من الصناعة وبعض منهم متواجد في صناعة النسيج ولكن بالأساس يحتاج المنتج الذي سيستخدمه في صناعة الملابس.

وأشار إلى أن تطوير القطاع يتم اختياره للرؤية المتواجدة للاقتصاد وايقاف نزيف الخسائر مثلما حدث مع الحديد والصلب والقومية للأسمنت، لأن هناك بدائل جديدة أخرى من القطاع الخاص والدولة ولكن قطاع الغزل والنسيج اختارت الدولة ان تتدخل بقوة لدعمها حيث انه لا يوجد بدائل اخرى.


وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة مسئولة عن وضع رؤية اصلاح وتغيير، لافتا إلى أنه كان من السهل ان يتم تنفيذ مشروع جديد للغزل والنسيج ولكن هذا غير صحيح لما لهذه الصناعة من أهمية بالنسبة لأهل مدينة المحلة الكبرى فتم اختيار تطوير المصانع وهذا القرار الأصعب.

وأضاف مدبولي في تصريحات على هامش جولته بمحافظة الغربية أن اليوم شاهدنا الماكينات الجديدة التي تم تركيبها وهذا يحتاج تطوير وتدريب للعمالة، منوهًا إلى أنه لابد ان يكون هناك منظومة إدارة وتدريب وتسويق ولابد من دخول القطاع الخاص في هذه المرحلة كإدارة وتشغيل وتسويق لأنهم مميزين في هذا الشأن.

وأوضح أنه إذا استمرت التحديات ووتيرة العمل السابقة سيأتي رئيس وزراء وقيادات بعد 10 سنوات ليبدأوا إعادة تطوير المصنع مرة أخرى وهذا لا يصح، داعيًا القطاع الخاص بالبدء بالعمل سويًا في شراكة حقيقية ومستعدون لدخول القطاع الخاص كشريك أساسي في عمليات الادارة والتسويق وحتى التمويل.

وأشار إلى أن الدولة تختار بطريقة محترفة ما هي القطاعات التي سيتم تطويرها، مشددا على ان الدولة لا تريد تكرار ما تم خلال السنوات الماضية، مؤكدًا ان المشروعات بهذا الحجم تحتاج على الاقل 3 سنوات للانتهاء من التطوير وخروج النتائج، وبعد هذا التطوير سيزيد من الانتاج 6 أضعاف لتغطية كافة الاحتياجات للدولة والقطاع الخاص.


وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تدعم قطاع الصناعة والشركات التابعة للدولة وتضع لها خطط تطوير للشركات التي لها جدوى من استمرارها وهذا هو المهم وفي هذه الحالة لن نتأخر في توفير عشرات المليارات لكي نعيد إحياء هذه الشركات.

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