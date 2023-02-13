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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العمل والصبر والتضحية.. السيسي يوجه رسالة مهمة من القمة العالمية للحكومات بدبي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تلقى سؤالا من أحد الأطفال الرياضيين، يقول " ممكن أبقى زي محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزي" والرد هو أن يكون لدي الشخص الجاهزية.

وأوضح الرئيس السيسي خلال الجلسة العامة للقمة العالمية للحكومات بدبي، أن أى دولة تستطيع أن تسير على نهج دولة متقدمة فى شئ، وهذا يكون بـ "العمل والعمل والعمل والصبر والتضحية" وكرر الرئيس " العمل العمل والعمل والصبر والتضحية".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كل دولة يكون لها أولويات، ولها ظروفها، وتحدياتها، أن مصر كادت أن تضيع وواجهت الكثير من التحديات. 

الرئيس السيسي السيسي الجلسة العامة للقمة العالمية للحكومات بدبي والعمل والصبر والتضحية

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