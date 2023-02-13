عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جبالى يرفع الجلسة العامة للبرلمان على أن تعاود للإنعقاد غدا

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب،  على أن يعود للانعقاد في جلسة رقابية غدا لمواجهة المهندس أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ووافق المجلس اليوم، على 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول بالبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في عدد من المناطق، بناء على اتفاقيات مع بعض الشركات العالمية.

ووافق المجلس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "كايرون إيجيبت دلتا ليمتد" لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 166 لسنة 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام  في منطقة غرب البرلس البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

كما وافق المجلس، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة يونايتد انيرجي إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب وادي النطرون بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

وشهدت الجلسة أيضا الموافقة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سيبترول إنترناشيونال إس. إيه، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب عامر بخليج السويس (ج.م.ع).

ووافق مجلس النواب، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

كما وافق البرلمان، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب لاجيا بخليج السويس (ج.م.ع).

ووافق المجلس، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزوشركة أيوك برودكشن بي. في، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

ووافق مجلس النواب كذلك على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في.، وشركة دانا بتروليوم غرب أبو الغراديق ال تي دي، وشركة إينا أندستريا نافتا دي. دي.لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 21 لسنة 1994، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب أبو الغراديق بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب وزير الشباب والرياضة المهندس أشرف صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت أخيرًا والبانيه يتراجع 35 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم

الجرام يودع الـ 1500 جنيه مجددا.. تراجع أسعار الذهب اليوم

3 خيارات للفيفا| شوبير يكشف تطورا مفاجئا بشأن قيد صفقات الزمالك الجديدة

بعد انتشار صور جدلية| حقيقة تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف

قبل الدخول على أحد تخافه.. كلمات لو قلتها يغير الله قلبه تجاهك

إنجاز تاريخي لـ الأهلي بعد كأس العالم للأندية

مفاجآة .. تطورات جديدة فى أزمة كهربا تضمن استمرار اللاعب وعدم إيقافه

بعد ارتفاعه 11 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ترشيحاتنا

هل اعترض إبليس على عبادة الله؟ علي جمعة يكشف سبب عصيانه

الرئيس السيسي: قدرات الدولة المصرية تحتاج تريليون دولار كل عام

إضاعة لقب قارّي ومحلي .. موسم كارثي لـ الزمالك بعد خسارة ثلاث بطولات

إنقاذ طفلة تركية بعد 178 ساعة تحت أنقاض الزلزال.. تفاصيل

نقطة مضيئة| السيسي يوجه رسالة للمصريين عن الأشقاء العرب

رئيس الوزراء يشاهد عرضًا تقديميًا لمحافظ الغربية حول المشروعات الجارية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء وفوتوشوب.. دينا الشربيني تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

قبل عيد الحب.. ظهور صادم لقلب أحمر في الفضاء .. شاهد

بفلوس أقل.. هاني الناظر يكشف عن بدائل رخيصة لـ المشاكل الجلدية

تفاصيل إصابة محمد النني وحقيقة رحيله إلى هذا النادي

فيديو

مفاجأة تنتظر الجنيه الذهب وتفاصيل أسعار أعيرة المعدن الأصفر اليوم ..فيديو

أمطار وصقيع.. تحذير مهم من الأرصاد والكشف عن موعد تحسن الطقس

أنت في حفظ الله وقلبي.. رسالة طفلة سورية لوالدها من تحت الأنقاض

بكراسي وترابيزات .. عربة فول داخل حرم جامعة الزقازيق.. وهذا رد الإدارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ