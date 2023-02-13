عدو الإخوان وصاحب مواقف قوية.. من هو رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة؟

فجأة وعلى عكس التوقعات، أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الأخير برئاسة جمال علام، قرارا باعتماد تشكيل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد، رغم إصداره بيانا منذ أيام بتجديد الثقه فى اللجنة السابقة بعد تقدم أعضائها باستقالتهم .

اللجنة الجديدة يترأسها المستشار عزت سيد عبد العزيز خميس مساعد أول وزير العدل السابق..و تضم كلًا من المستشار محمد شيرين فهمي عبد الحميد رئيس محكمة أمن الدولة السابق نائبًا للرئيس،و المستشار عصام الدين أحمد محمد فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، المستشار إيهاب السيد عبد المطلب عثمان نائب رئيس محكمة النقض السابق والمستشار عزت أبو زيد عبد العزيز سلام رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق في عضوية اللجنة.

اختيار اتحاد الكرة للمستشار عزت خميس رئيسا للجنة الانضباط باتحاد الكرة ، اختيار صائب ، فالرجل قضى أكثر من 45 عاما فى القضاء ، متنقلا بين المناصب ، وشغل منصبا مساعدا أول وزير العدل ، ورئيسا لأخطر لجنة قضائية بعد ثورة 30 يونيو التى تولت مهمة حصر والتحفظ على أملاك وأموال جماعة الإخوان الارهابية .

قاض ..وعدو للاخوان

المعروف عن المستشار عزت خميس قراراته المتأنية ، فهو دائما يميل لكونه قاض للفحص والتحقيق وسماع الاطراف ، واصدار قراراه بناءا على صورة كاملة وادلة دامغة ،ولايتأثر باى امور خارجية .

وخاض معارك كثيرة انتصر فيها جميعا ، فقد حارب عام 2013 قضاة الاخوان او ماكانوا يطلقون على انفسهم قضاة الاستقلال ، وكان معارضا شرسا لقرارات جماعة الاخوان الارهابية سواء الاعلان الدستورى الذى اصدره الرئيس المعزول محمد مرسى او محاصرة المحكمة الدستورية العليا ، كما عارض محاولات مجلس الشعب الإخوانى تمرير قانون السلطة القضائية بتخفيض سن التقاعد للقضة ووصفها بالخيانة .

وبعد توليه رئاسة لجنة حصر اموال الاخوان ، نجح فى كشف اقتصاد الجماعة الارهابية ،ووصل لى ادق التفاصيل فى املاك الاخوان ، وتحفظ عليها .

نشأته

ولد عزت خميس فى 1944، وتخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة 1967، وعمل معاونًا للنائب العام ثم وكيلاً وتدرج فى السلك القضائى حتى وصل إلى رئيس بمحكمة استئناف القاهرة .

تقلد خلال عمله فى القضاء العديد من المناصب من بينها وكيلا لإدارة التفتيش القضائى، وفى 2011 تولى رئاسة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وتم تعيينه رئيسًا للمكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة .

أحيل للتقاعد بعد بلوغه سن السبعين عاما فى 30 يونيو 2015 ، وصدر قرار بتجديد ندبه رئيسا للجنة حصر اموال الاخوان والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013، لمدة عام ثم تم تعيينه اخيرا رئيسا للجنة الانضباط باتحاد الكرة .