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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الطقس في الإسكندرية.. أمطار غزيرة ودرجات حرارة منخفضة في عروس البحر

أمطار غزيرة تضرب
أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية سقوط امطار متفاوته في شدتها ما بين متوسطة إلى غزيرة، على فترات متقطعة في مختلف أنحاء المحافظة.

وتابعت الأجهزة التنفيذية بمحافظ الإسكندرية، تداعيات موجة الطقس السيىء، وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار التي تشهدها المدينة منذ فجر اليوم، حيث تم متابعة تمركز سيارات الصرف الصحي، والتأكد من عدم وجود أي تجمعات.

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أكدت المحافظة استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، مُضيفًا أن جميع الأجهزة التنفيذية  والمعنية تتابع ميدانيا جميع تداعيات النوة الحالية لرصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد بشكل مستمر من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

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