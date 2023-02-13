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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يا جهلة.. نجلاء بدر تدافع عن "حَلَق" عمرو دياب

عمرو دياب
عمرو دياب

دافعت النجمة نجلاء بدر، عن الفنان عمرو دياب، بعد انتقاده على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ارتداءه «حلق».

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وكتبت نجلاء بدر عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: «ماهو لو بنقرا، وماحدش هايقول عليك جاهل، أول من أرتدى الأقراط أو الحلق في التاريخ كله هم الرجال وليس النساء، وهو ما تم العثور عليه في برسيبوليس في بلاد فارس القديمة 515 قبل الميلاد للتميز بين العبيد والأسياد، وأيضا البحارة كانت بتلبس أقراط دلالة على أن هذا البحار قد طاف العالم أو عبر خط الاستواء، مافيش بحارة نساء".


وأضافت: «يعني النساء هي اللي بتتشبه بالرجال يا جهلة، اتصدمتوا صح، يعني أنتوا تاخدوا منهم الفكرة، وتشتموهم لو لبسوا حلق، الستات دي عليها حاجات غريبة يا أخي».


حلق عمرو دياب :

وأثار النجم عمرو دياب الجدل خلال الساعات الماضية بعد ظهوره بحلق في أذنه خلال احدي الحملات الاعلانية لاحدى الشركات .
ولقت الإطلالة صدمة كبيرة من رواد مواقع السوشيال ميديا ؛ والذين تداولوا الصور بشكل واسع .


ابنه عمرو دياب :


أثارت جنا ؛ ابنة الفنان عمرو دياب الجدل بعد ظهورها في أحد أعياد الميلاد بعد ظهور بتورتة عليها رسمة إباحية.

وحرص موقع صدى البلد على طمس معالم الصورة الخادشة للحياء على التورتة مراعاة للقراء.

وعقب نشر الصورة لقت جنا عمرو دياب ؛ هجوم وانتقادات من رواد السوشيال ميديا .

وتعد هذة الازمة ليست الاولى ل جنا عمرو دياب ونرصد أبرز ازماتها:

جنا عمرو دياب بصورة في الحمام  :

شاركت جنا دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، صورًا من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت جنا عمرو دياب من داخل الحمام، وهي ترتدي فستان قصير باللون الأسود، وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع ظهورها المختلف.


جنا عمرو دياب بإطلالة جريئة مع شقيقتها:

شاركت كنزى عمرو دياب، متابعيها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام، صورًا تظهر احتفالها مع شقيقتها "جنا" بالسنة الميلادية الجديدة.


واحتفلت كنزى مع شقيقتها، داخل إحدى الأماكن العامة الشهيرة، وعلقت "عام سعيد" فيما حازت الصور إعجاب جمهورهما على إنستجرام.

كنزي عمرو دياب وصديقها:


نشرت كنزي دياب ابنة الفنان عمرو دياب، صورة جديدة لها عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت كنزي دياب برفقة صديقها ، مما نال إعجاب متابعيها.

جنا عمرو دياب وبنطلون بدون بطانة:


نشرت جنا ابنة الفنان عمرو دياب صورة جديدة  ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” أثارت الجدل بشكل كبير

 

حيث ارتدت جنا عمرو دياب  فستان أسود طويل أتسم بانه بدون بطانة، كما تميز الفستان بأنه مصنوع من القماش المطرز بالكامل

 

وكانت التقطت الصور  وسط الشارع وقدمت جنا شكرها لاصحاب الإطلالة سواء مصمم الازياء والمصور

 

وكان آخر ظهور لـ جنا عمرو دياب، بإطلالة جذابة بالتاتو مرتدية بلوزة مكشوف الظهر  ، مما  نالت إعجاب متابعيها.


انتقادات لعمرو دياب بسبب جنا:

نشرت جنا ابنة الفنان عمرو دياب صورة جديدة  ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” أثارت الجدل بشكل كبير

 

حيث ارتدت جنا عمرو دياب  فستان أسود طويل أتسم بانه بدون بطانة، كما تميز الفستان بأنه مصنوع من القماش المطرز بالكامل

 

وكانت التقطت الصور  وسط الشارع وقدمت جنا شكرها لاصحاب الإطلالة سواء مصمم الازياء والمصور

 

وكان آخر ظهور لـ جنا عمرو دياب، بإطلالة جذابة بالتاتو مرتدية بلوزة مكشوف الظهر  ، مما  نالت إعجاب متابعيها.


وردت عليها الفنانة نشوى مصطفى وكتبت: «حاقوم اقول لجوزى وابنى يلبسو حلق بس أي اصابات حتحصل لى العلاج على حسابك».

نجلاء بدر عمرو دياب حلق عمرو دياب

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