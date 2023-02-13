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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سمير جعجع: لم نعد نتحمل ونؤيد ميشال معوض لرئاسة البلاد

صدى البلد

قال الدكتور سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، إنّ حزب القوات اللبنانية أيد ميشال معوض، لأنّ لديه المواصفات المطلوبة لرئاسة البلاد، وهي أنه سيادي وإصلاحي، وعنده كل النية لبناء الدولة بالتعاون مع الآخرين، كما أن المواطن اللبناني لم يعد يتحمل.

وأضاف جعجع، خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «حزب القوات اللبنانية هو الحزب المسيحي الأكبر لذا يجب أن تدعم مرشحا من صفوفها، والمعارضة التي قررت المواجهة رأت أنه الأنسب، كما أن علاقاته مع الدول العربية جيدة والشيء نفسه مع الدول الأجنبية، وليس هدفنا أن نوصل شخصا بعينه، ولكن هدفنا أن نوصل مشروعا».

وأكد أنّ المواطن اللبناني لم يعد يتحمل، ويجب على جميع الفرقاء اللبنانيين بكل أمانة وبكل ضمير أن يبحثوا عن تركيبة للدولة اللبنانية لا يسودها هذا الانسداد السياسي، وتكون الأمور فيها متيسرة أكثر، وغير مقبول أن يفكر طرف بمفره، وما يحدث معادلة مغلقة، وهناك محاولات للتوافق مع المعارضة، ونتمنى التوفيق بها، كما أنّ النوايا الحسنة موجودة من معظم أطراف المعارضة.

رئيس حزب القوات اللبنانية الدول الاجنبية القوات اللبنانية الدول العربية سمير جعجع

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