باحث اقتصادي: عودة بريطانيا للاتحاد الأوروبي صعبة

أكد علي متولي، الباحث الاقتصادي، الحديث زاد حول استفتاء عن عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي من جديد.

برنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن استطلاعات الرأي في الفترة الأخيرة كشفت أن 65% من البريطانيين، يريدون العودة من جديد إلى الاتحاد الأوروبي.

وتابع، أن الواقع هو وجود تحديات داخلية كبيرة إذا قرر رئيس الوزراء عمل استفتاء آخر، لأنه سيتوجب عليه أن يقنع أعضاء الحزب بالاستفتاء، إضافة لإقناع من صوتوا بنعم لمغادرة الاتحاد الأوروبي، كما يتوجب عليه التأكد من تمكنه تحمل الحملات الدعائية للاستفتاء ماديا.

واستكمل، أنه حتى بعد التصويت بنعم للعودة إلى الاتحاد الأوروبي، فإن بريطانيا ستكون في مواجهة تحديات كثيرة صعبة من الاتحاد الأوروبي نفسه، قد تجعل عودة بريطانيا تستغرق عدة سنوات.