نشرة الحوادث: الحقيقة الكاملة لبيع فيلا الموسيقار محمد عبد الوهاب.. وسيدة الإسماعيلية تدس السم لزوجها

نشر صدى البلد مساء اليوم العديد من الأخبار الهامة فى قسم الحوادث كان اهمها

صدى البد يكشف حقيقة بيع فيلا الموسيقار محم عبد الوهاب

تواصل صدى البلد مع المستشار حسام لطفى محامى عائلة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب والذى سرد الحقيقة كاملة . حول بيع فيلا الموسيقار محمد عبد الوهاب ، والذى اذاعته احدى شركات التسويق الخاصة .

أشار إلى أن عائلة الموسيقار الراحل فوجئوا بإعلان على الموقع المعلوماتى لإحدى الشركات ببيع فيلا مقرونا باسم مورثهم، وتحقق لملاك الشركة ما أرادوا من جذب الأنظار إلى الفيلا وباتت محط لاهتمام المصريين والعرب، وكان الغرض من هذا كله التسويق لبيعها بثمن سخى مستغلين فى ذلك اسم مورثهم "الموسيقار محمد عبد الوهاب "

وأوضح أنه أرسل إنذار قانونى لمسؤولى الشركة، تمهيدا لإقامة دعوى ضدهم أمام القضاء لاستغلالهم اسم الموسيقار محمد عبد الوهاب لبيع فيلاتهم، واستغلاله فى إعلان تجارى .

وأضاف أن عائلة الموسيقار لايمتلكون أى فيلا في الزمالك أصلاً، كما أن عبد الوهاب لم يعش أبدًا في فيلا بهذا الشكل والتصميم المنشور على الموقع.

وتابع "عبد الوهاب كان يمتلك فيلا في منطقة الهرم لكنه باعها، ثم عاش في شقة بشارع محمد مظهر في الزمالك وليس فيلا، وظل في هذه الشقة حتى رحيله، ومن بعده عاشت فيها زوجته نهلة القدسي لكنها باعتها منذ 25 عامًا عند مرضها وسافرت الى بلدها .

سيدة تحاول قتل زوجها بدس السم في الطعام بالإسماعيلية

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا باقدام زوجة من ذوي الهمم، على محاولة قتل زوجها بدس السم له، لوجود خلافات زوجية بينهما في الإسماعيلية.

وتبين نشوب خلافات زوجية بين زوجين من ذوي الهمم، علي أثره رفضت الأسرة انفصال الزوجة من زوجها، واجبرتها علي استكمال حياتها الزوجية معها، إلي أن أقدمت الزوجة علي محاولة دس السم في طعام زوجها، لإنهاء حياته.

نقل الزوج الي المستشفي لتلقي العلاج بأحد المستشفيات.. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

السجن 7سنوات لمدرس فقأ عين زوج شقيقته

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية بالسجن المشدد 7 سنوات على مدرس ابتدائى فى قليوب لقيامة بفقأ عين زوج شقيقتة وإصابته بالعين الاخرى على اثر بقطعة حديد " أداة صلبة " واحداث إصابتة بكسور وردود بالجمجمة نتج عنها فقد للبصر بنسبة 70% .

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة وترجع اوراق القضية عندما استغاثت شقيقة المتهم به وتعمل " مدرسة" على اثر خلاف مالى نشأ بينها وبين زوجها " المجنى عليه" بسبب حصيلة فلوس الدروس الخصوصية بينهما .

فقام الزوج بالتعدى عليها بالضرب فاستغاثت بشقيقها الذى حضر للدفاع عنها فامسك بـ عتلة حديدية " اداة صلبة " وانهال على الزوجة محدثا به عدة اصابات فى الرأس والوجة وانحاء الجسد .

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها ان التصالح المبدى من المجنى عليه لاحقا لا تعول عليه المحكمة وتطرحه باعتبار ان الواقعة جناية مما لا يجوز التصالح فيها .