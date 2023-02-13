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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب انتشار البرك والطين في الشوارع.. حقيقة تعطيل الدراسة في البحيرة

بسبب انتشار البرك
بسبب انتشار البرك والطين في الشوارع.. حقيقة تعطيل الدراسة

انتشرت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مطالبات لمسؤولي محافظة البحيرة، بمنح أجازة يومين أو تعطيل الدراسة ببعض القرى التي غمرتها مياه الأمطار خلال موجة الطقس السيء التي تمر بالمحافظة.

 حقيقة تعطيل الدراسة في البحيرة
 حقيقة تعطيل الدراسة في البحيرة

وخلفت تلك الأمطار حفر من البِرك والطين في بعض القرى حالت دون السير وتسببت في وقف الحركة بقرى محافظة البحيرة.

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ونشرت بعض الصفحات الخاصة بالقرى مناشدات لمنح طلاب المدارس في القرى أجازة لمدة يومين.

ومن جانبه قال مصدر مسؤول بمحافظة البحيرة، إن أجهزة المحافظة ومعدات الوحدات المحلية تعمل باستمرار على مدار اليوم من أجل رفع المياه من الشوارع بكل القرى.

وعن المطالبات بتأجيل الدراسة، قال إن المحافظة لم تتخذ أو تناقش قرارًا بشأن الأمر، حيث يعود ذلك إلى حالة الطقس ومتابعتها بشكل يومي.

وكانت أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، على استمرار إنتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع لمواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار التى شهدتها بعض مراكز المحافظة وخاصةً المدن الساحلية.

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