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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى ميلاد طلعت زين.. عاش أياما صعبة واكتشف إصابته بالسرطان صدفة

طلعت زين
طلعت زين

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان طلعت زين الذي قدم العديد من الأعمال الفنية التي ستظل علامة فى تاريخ السينما المصرية، كما تألق فى الأعمال الغنائية.

اكتشف طلعت زين إصابته بمرض سرطان الرئة عن طريق الصدفة قبل عام من وفاته، وذلك عندما تعرض لنزلة برد وكحة شديدة ظن أنها نتيجة التدخين لأنه كان مدخنا شرها.

في بداية الأمر، تعامل طلعت زين مع الموضوع ببساطة من خلال تناول عسل أبيض ومشروبات ساخنة، ولكن تدهورت حالته الصحية، فذهب إلى الطبيب الذي أوصاه بعمل أشعة على الصدر ليكتشف وجود خراج كبير على الرئة، ليتناول بعدها مضادات حيوية، إلا أنها لم تأت بأي نتيجة.

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سافر طلعت زين بعد ذلك إلى لندن وأجرى جراحة استمرت 11 ساعة وبعدها واصل العلاج بالكيماوي لمدة عام تقريبا، وعانى خلالها من الآلام التي غيرت من طلته تماما، ومع ذلك أصر على أن يحضر حفل تخرج ابنه في الجامعة البريطانية.

قبل وفاة الفنان طلعت زين بأيام، عاتب بشدة نقابتي الموسيقيين والمهن التمثيلية اللتين لم تهتما به على الإطلاق، ولم يرفع أحد حتى سماعة الهاتف للاتصال والاطمئنان عليه، فضلا عن إهماله تماما وتحمله هو نفقات العلاج، ولم يتقاض مليما واحدًا من أي من النقابتين.

وكانت آخر كلمات طلعت زين، للنقابتين الفنيتين: «أنا لا أتسول منهم لأن الحمد لله الحالة مستورة ولكن على الأقل كنت أتمنى التكرم بالسؤال عني».

وعاش طلعت زين حياة صعبة، خاصة في المرحلة الأخيرة التي شهدت فترة مرضه، حيث كان يعانى من مرض السرطان بسبب التدخين، حتى أنه استأصل إحدى رئتيه، ولكن كان المرض انتشر بشكل كبير ووافته المنية في 14 أغسطس 2011.

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