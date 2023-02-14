عاجل
اتحاد السلة يكشف قانونية طلب مصطفى كيجو فسخ عقده مع الزمالك.. فيديو اليوم.. محاضرة عن الإبداع في التسويق بسفارة معرفة مكتبة الإسكندرية بجامعة القاهرة قوى عاملة النواب للشركات المصرية العاملة في مجال إلحاق العمالة خلال موسم الحج: سفر العمال من خلال كل شركة.. والوزارة اتخذت التدابير لحمايتهم موعد انطلاق المؤتمر الدولي العاشر لمركز الدراسات البردية والنقوش بآثار عين شمس..تفاصيل فرج عامر عن مباراة الزمالك وسموحة: كنت شامم ريحة مش حلوة قبل الماتش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نيوزيلندا تعلن حالة الطوارئ للمرة الثالثة بسبب إعصار جابرييل

نيوزيلندا تعلن حالة
نيوزيلندا تعلن حالة الطوارئ الوطنية للمرة الثالثة

أعلنت نيوزيلندا حالة الطوارئ الوطنية للمرة الثالثة فقط في تاريخها، اليوم الثلاثاء، حيث تسبب إعصار غابرييل في حدوث فيضانات واسعة النطاق وانهيارات أرضية وتضخم المحيطات ، مما أدى إلى إجلاء الأشخاص وتقطعت السبل بالناس على أسطح المنازل.

وقال رئيس الوزراء ، كريس هيبكنز ، 'لقد كانت ليلة كبيرة بالنسبة للنيوزيلنديين في جميع أنحاء البلاد، ولكن بشكل خاص في الجزء العلوي من الجزيرة الشمالية... الكثير من العائلات نازحة، والكثير من المنازل بدون كهرباء، وأضرار جسيمة حدثت في جميع أنحاء البلاد'. للصحفيين بعد الإعلان.

تقع غابرييل على بعد 100 كيلومتر (60 ميلاً) شرق أوكلاند، بالقرب من الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية في البلاد ، ومن المتوقع أن تتحرك من الشرق إلى الجنوب الشرقي ، موازية للساحل تقريبًا.

قال كيران ماكنولتي ، وزير إدارة الطوارئ ، إنه بينما تمر نيوزيلندا الآن بأسوأ عاصفة، من المتوقع هطول مزيد من الأمطار والرياح الشديدة.

وأضاف أن البلاد تعاني من فيضانات وانهيارات أرضية وأضرار في الطرق والبنية التحتية.

وقال خبير الأرصاد الجوية، إن الطقس القاسي سيمتد إلى الجزيرة الجنوبية العليا مع تحرك الإعصار.

أخلت السلطات مستوطنات شاطئية وما زالت تطلب من الناس مغادرة منازلهم مع استمرار تضخم الأنهار وارتفاع المد. الطرق مغلقة وخدمات الهاتف المحمول معطلة وبعض البلدات معزولة.

وقال هيبكنز إنه من السابق لأوانه تحديد عدد الأشخاص الذين نزحوا أو أصيبوا. لم يتم تأكيد أي وفيات.

ومن المقرر أن ينعقد البرلمان لفترة وجيزة بعد ظهر الثلاثاء، ولكن سيتم تأجيله حتى 21 فبراير بسبب الإعصار.

تنشر وسائل الإعلام المحلية صورا ومقاطع فيديو لأشخاص يجلسون فوق مبان محاطة بمياه الفيضانات ، ومنازل جرفتها الانهيارات الأرضية وطرق تحت الماء إلى أسفل التلال.

وقالت خدمة الإطفاء والطوارئ الوطنية إن رجل إطفاء متطوع ظل داخل منزل انزلق أسفل تل في بلدة على شاطئ البحر. وأضافت أنه تم إنقاذ شخص آخر وهو في حالة حرجة في المستشفى.

وتتجه سفينة حربية تابعة للبحرية النيوزيلندية إلى يخت أضاء منارة الطوارئ هذا الصباح قبالة الساحل الشرقي.

وأعلنت نيوزيلندا حالات طوارئ وطنية بعد زلزال عام 2011، وعندما ضرب جائحة COVID-19 في عام 2020. 

حالة الطوارئ نيوزيلندا البنية التحتية COVID-19 انهيارات أرضية جائحة COVID-19 حدوث فيضانات إدارة الطوارئ مياه الفيضانات إعصار غابرييل إعصار جابرييل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تراجعها 35 جنيها.. متى تعود أسعار الدواجن لما كانت عليه؟|شاهد

تحذير عاجل من أحمد موسى لـ المواطنين من أمر هام.. فيديو

أحمد موسى يعلن خبرا سارا على الهواء.. فيديو

مفاجأة .. تطورات جديدة في أزمة كهربا تمنع إيقافه |شاهد

ثلوج وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة

بينها القاهرة.. الأرصاد: عودة الأمطار الغزيرة على عدة محافظات غدا| الطقس

يا خوفي يقلدوك .. انتقادات لاذعة لـ عمرو دياب بسبب هذا اللوك

إبراهيم نور الدين..تعليق مثير من مؤمن زكريا بعد فوز الزمالك على سموحة

موضوعات متعلقة

قوات الاحتلال تقتل عضوا من حركة حماس خلال مداهمة في الضفة الغربية

رئيسة بيرو تتعهد بسحق عصابات المخدرات بعد كمين قاتل للشرطة

السعودية ترسل شحنات إغاثية إلى مدينة حلب السورية للمتضررين من الزلزال

أردوغان يستقبل وزير خارجية إسرائيل بأنقرة في زيارة تضامنية عقب الزلزال المدمر

الأمم المتحدة: الرئيس السوري يوافق على توسيع وصول المساعدات عبر تركيا

الشركات الأمريكية تواجه مزيدا من الركود في النصف الأول بالعام الجاري

سلطات دمشق تفتح معبري سراقب وأبو الزندين لإيصال المساعدات لمتضرري الزلزال

كبار الدبلوماسيين الأمريكيين والصينيين يخططون لبدء أول محادثات مباشرة بعد أزمة التجسس

ترشيحاتنا

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14-2-2023

اليوم ..سماع مرافعة الدفاع فى "خلية الزيتون الارهابية "

نشوب حريق ضخم في موسكو قرب المعهد العلمي والبحثي للأجهزة الدقيقة

هل يجوز في الحج الصيام بدلا من نحر الهدي؟ دار الإفتاء ترد

المخرج محمد حماقي: حكاية «الزيارة» تتناول الطلاق بشكل مختلف

قتل 9 أشخاص.. الصحة العالمية تعلن تفشي فيروس ماربورغ المميت في غينيا الاستوائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ميجان حامل؟.. مفاجأة لملك بريطانيا في عيد الحب

الأشخاص الأكثر توافقا في عيد الحب .. اعرف من برجك

ماتت رغبتي..مذكرات طفلة فوق أنقاض زلزال سوريا تعكس المأساة..ماذا كتبت؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي قبل النوم؟

فيديو

صدمة بعد تغير لون بحر الإسكندرية إلى الأسود| هل نشهد تسونامي؟ "فيديوجراف"

معاناة مستمرة.. مرض يصيب الناجين من الزلزال.. تعرف عليه/ فيديو جراف

اشتري شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل

متشتريهاش قديمة ولا مبشورة .. أسرار عن تخزين الجبنة الرومي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ