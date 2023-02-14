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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كيك ديسباسيتو بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل كيك ديسباسيتو
طريقة عمل كيك ديسباسيتو

تقدم الشيف شيماء رفعت طريقة عمل كيك ديسباسيتو بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات. 

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المقادير لعمل سبونج كيك شيكولاتة


1 كوب حليب
4 مكعبات شيكولاتة أي نوع
2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" سكر أبيض
3 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" كاكاو خام
1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" نوتيلا
نصف ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" زبدة
رشة فانيليا
رشة ملح


الطبقة الثانية:


4 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" سكر
2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" بندق مجروش
1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" حليب
1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" زبدة
رشة فانيليا


الطبقة الثالثة:


1 علبة حليب مبخر "170 جرام"
1 علبة قشطة "170 جرام"
نصف كوب كريم شانتيه "100 جرام"
4 قطع جبنة مربعات
4 مكعبات شيكولاتة
3 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" كاكاو خام
1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" سكر
1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" زبدة
1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" نوتيلا
رشة فانيليا


الطبقة الرابعة:


نصف كوب حليب
نصف كوب كريم شانتيه "100 جرام"
للتزيين:
بندق مجروش
فارمسيال ملون
قطع شيكولاتة بيضاء


ملحوظة:
نستخدم نفس الكوب لكل المقادير حضري كيك الثلاث طبقات بست ملاعق  
خطوات التحضير:
نحضر السبونج كيك ويفضل تسويته في قالب مستطيل.
نخرجه من الفرن، ونتركه ليبرد تماماً، ثم ينغز بالسكين.
نذيب الكاكاو والفانيليا والملح في الحليب، ونتركه جانبا.
في وعاء على نار هادئة، نضع السكر ويقلب حتى يذوب ويتكرمل.
نضيف الزبدة إلى السكر المكرمل، ونقلبه جيداً.
نضيف الحليب المذاب فيه الكاكاو، ونخلطه مرة أخرى.
نضيف إلى الوعاء النوتيلا ومكعبات الشيكولاتة، ونقلب جميع المكونات حتى تذوب وتتجانس.
نرفع الخليط من على النار، ونتركه ليبرد، ثم نصبه فوق الكيك حتى يتشربه.
نبدأ بتحضير الطبقة الثانية .. في مقلاة غير قابلة للإلتصاق على نار هادئة، نضع السكر حتى يذوب ويتكرمل.
نضيف إلى المقلاه الزبدة والفانيليا، ونقلبهم، ثم نرفع المقلاه من على النار.
نضيف إلى المقلاه الزبدة والفانيليا والبندق والحليب، ونقلبه جيداً.
نوزع خليط الطبقة الثانية فوق على الكيك، ونبدأ في تحضير الطبقة الثالثة.
في وعاء "دورق" الخلاط، نضع الحليب المبخر والقشطة والجبنة المربعات والفانيليا والسكر والزبدة والكاكاو والكريم شانتيه والنوتيلا ومكعبات الشيكولاتة، ونضربها جيداً حتى تتجانس.
نقسم خليط الطبقة الثالثة نصفين، ونقوم بتحضير الطبقة الرابعة.
نضع الحليب في بولة، ونضيف إليه الكريم شانتيه، وبالمضرب الكهربائي يضرب جيدا حتى يصبح كريمي القوام.
نضيف خليط الطبقة الرابعة على نصف كمية خليط الطبقة الثالثة، ونخلطه جيداً.
نوزع الخليط فوق الكيك، ثم نضع فوقه باقي خليط الطبقة الثالثة، ويشكل بطرف سكين ليتداخل في بعضه.
نزينه بالبندق والشيكولاتة البيضاء والفارمسيال.
يقدم مع المشروب المفضل.
ملحوظة:
هذه الكمية تكفي قالبين من كيك الشيكولاتة.

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