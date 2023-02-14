مسلح يفتح النار في جامعة ولاية ميتشيغان ويقتل أحد الأشخاص

قُتل شخص واحد على الأقل بالرصاص وأصيب عدد آخرين بعد أن فتح مسلح النار في جامعة ولاية ميتشيغان ليلة الاثنين.

وقالت الشرطة إن المشتبه به ، الذي يعتقد أنه يركض في الحرم الجامعي سيرا على الأقدام 'بسلاح ناري' ، لا يزال طليقا.

ومن المفهوم أن المسلح فتح النار في موقعين على الأقل. من غير الواضح مكان حدوث الوفاة ، التي نشرتها Local 4 News.

ويأتي إطلاق النار عشية الذكرى السنوية الخامسة لإطلاق النار يوم عيد الحب في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا ، مما أسفر عن مقتل 17 شخصًا.

وغردت الجامعة: 'كانت هناك أعيرة نارية بالقرب من بريكي هول في الحرم ، الرجاء تأمين المكان على الفو، ولتنشط الشرطة في مكان الحادث".

وذكر أحد التقارير إنه كان هناك شخص يركض عبر الحرم الجامعي بمسدس “كبير” وغطاء للرأس.

وقالت جامعة ولاية ميشيغان إن هناك مشتبهاً به على الأقدام ، ويعتقدون أن المسلح يتصرف بمفرده.