شوبير يكشف عن صفقة المهاجم الجديد للنادي الأهلي

كشف الاعلامي أحمد شوبير عن مواصلة النادي الاهلي مفاوضاته ،للحصول علي خدمات مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد طلب الجماهير باستقدام لاعب يترجم الفرص لأهداف.

وقال شوبير خلال تصريحاته : النادي الأهلي كثف مفاوضاته مع نادي بشكتاش التركي، للحصول علي خدمات موليكا مهاجم الفريق خصوصا بعد احداث الزلزال الاخيرة في تركيا .

وأضاف حارس مرمي الأهلي السابق: الأهلي رصد 4 ملايين يورو للحصول علي خدمات موليكا الموسم المقبل خصوصا، بعد طلب الجماهير بالتعاقد مع مهاجم جديد في ظل استمرار إضاعة الفرص من اللاعبين الحاليين .

وأكمل : الأهلي ينتظر موقفه من المشاركة في البطولة العربية خصوصا، بعد إصرار الجانب السعودي المنظم للبطولة في تواجد المارد الاحمر والزمالك في البطولة لضمان نجاحها .

واختتم شوبير قائلا : دوري السوبر الافريقي لن يري النور خلال الموسم المقبل .