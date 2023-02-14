بعثات التعليم العالي تطرح منحا للدراسة في الصين.. تفاصيل

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن منح للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه مقدمة من جمهورية الصين الشعبية في المجالات الآتية: (علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى – بناء شبكات والاتصالات والمعلومات – الامن السيبرانى ـــــ علوم الهندسة البحرية – الميكانيكية – الكهربية – الهندسة الصناعية – العلاج الطبيعى – دراسة اللغة الصينية وآدابها ، وكذلك التخصصات التى تخدم رؤية مصر 2030) .

وأوضحت أن شروط التقدم للمنحة :

أن يكون المرشح مصري الجنسية ويعمل بإحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات .

ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام.

ألا يزيد السن عن 30 عام بالنسبة للماجستير ، و ألا يزيد عن 33 عام للدكتوراه عند تاريخ بدء الإعلان.

بالنسبة للماجستير : اذا كان مسجلاً للماجستير فلا تزيد مده التسجيل عن عام عند تاريخ بدء الإعلان

بالنسبة للدكتوراه: في حالة إذا كان المتقدم قد قام بتسجيل موضوع رسالة الدكتوراه لا تزيد مده التسجيل عن 18 شهرا وفقًا لموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 6/5/2021 ، وفى حالة اذا كان غير مقيد لدرجه الدكتوراه يجب الا تزيد مده حصوله على الماجستير عن عامين فى تاريخ بدء الإعلان.

بينما جاءت بيانات المنحة كالتالي :