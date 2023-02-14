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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعثات التعليم العالي تطرح منحا للدراسة في الصين.. تفاصيل

المنح والبعثات
المنح والبعثات

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن منح للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه مقدمة من جمهورية الصين الشعبية  في المجالات الآتية: (علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى –  بناء شبكات والاتصالات والمعلومات – الامن السيبرانى ـــــ  علوم الهندسة البحرية –  الميكانيكية – الكهربية – الهندسة الصناعية  – العلاج الطبيعى –  دراسة اللغة الصينية وآدابها ،  وكذلك التخصصات التى تخدم رؤية مصر 2030) .

 

وأوضحت أن شروط التقدم للمنحة :

  • أن يكون المرشح مصري الجنسية ويعمل بإحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات .
  • ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام.
  • ألا يزيد السن عن 30 عام بالنسبة للماجستير ،  و ألا يزيد عن 33 عام للدكتوراه عند تاريخ بدء الإعلان.
  • بالنسبة للماجستير : اذا كان مسجلاً للماجستير فلا تزيد  مده  التسجيل عن عام عند تاريخ بدء الإعلان
  • بالنسبة للدكتوراه: في حالة إذا كان المتقدم قد قام بتسجيل  موضوع رسالة  الدكتوراه لا تزيد مده التسجيل عن 18 شهرا وفقًا لموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 6/5/2021 ، وفى حالة اذا كان غير مقيد لدرجه الدكتوراه يجب الا تزيد مده حصوله على الماجستير عن عامين فى تاريخ بدء الإعلان.

 

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بينما جاءت بيانات المنحة كالتالي :

  • يقدم الجانب الصينى للطلبة المصريين الحاصلين على المنح ما يلى  :
  • قيمة المنحة الشهرية : 3000 يوان لطلاب مرحلة الماجستير ، 3500 لطلاب مرحلة الدكتوراه.
  • إعفاء من رسوم التسجيل.
  • إعفاء من رسوم القيد السنوي لحضور المحاضرات والدراسات.
  • إعفاء من تكاليف المواد الدراسية المحددة ونفقات الاقامة المقررة .
  • مبلغ معين يدفع مرة واحدة لترتيب الإقامة.
  • تأمين العلاج الطبي الشامل بالمجان للطلبة المصريين الحاصلين علي منح الدكتوراه من الحكومة الصينية .
  • خدمة الترانزيت للطلبة المصـريين الحاصلين علي منح الدكتوراه المجانية من العاصمة الصينية الي ومن مكان الدراسة عند التحاقهم بالجامعة وتخرجهم منها.
  • المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهاب وعودة .
  • تتحمل البعثات ( فيما لا تتحمله جهة أخرى ) باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الصينى” طبقًا للبرنامج التنفيذى ، وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة وذلك طبقًا لللائحة المالية للبعثات.
    لا تتحمل البعثات أى نفقات للأسرة طبقًا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 23/8/2017 والمعدل بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 19/11/2017 .
وزارة التعليم العالى التعليم العالي والبحث العلمي العلاج الطبيعي البحث العلمي الذكاء الاصطناعي

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