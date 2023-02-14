رئيس مالاوي يطلق حملة لمكافحة الكوليرا بعد وفاة 1316 شخصًا

أطلق رئيس مالاوي لازاروس مكارثي تشاكويرا، اليوم /الثلاثاء/؛ حملة لمكافحة الكوليرا، وذلك بعد وفاة حوالي 1316 شخصا؛ بسبب المرض الفتاك.. حيث تسجل ملاوي 500 حالة جديدة على أساس يومي بمتوسط 15 حالة وفاة كل يوم.



ونقلت صحيفة (نياسا تايمز) المالاوية عن الرئيس تشاكويرا قوله:"هدفنا اليوم هو العمل معا لوقف انتشار الكوليرا، نحن بحاجة لوقف هذا المرض لأنه يقتل شعبنا".



وتهدف الحملة إلى وقف انتقال الكوليرا في جميع المديريات بنهاية فبراير الجاري وخفض معدل وفيات الكوليرا من 3.2% إلى أقل من 1%، وهو ما تعتبره منظمة الصحة العالمية مؤشرا على انتشار الكوليرا الخاضع للسيطرة.

وستركز الحملة على ثلاثة أنشطة واسعة: زيادة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المناسبة للوقاية من الكوليرا وعلاجها؛ زيادة فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وتحسين النظافة الغذائية؛ وتعزيز التواصل بشأن المخاطر، ومشاركة المجتمع، والتعبئة الاجتماعية للوقاية من الكوليرا وعلاجها.



ومن جانبها، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ملاوي الدكتورة نيما روسيبامايلا كيمامبو: "تقدر منظمة الصحة العالمية جهود الحكومة لاحتواء تفشي المرض وسنواصل العمل مع الشركاء لتنفيذ الاستراتيجيات التي تم تحديدها في حملة القضاء على الكوليرا".



وأرسلت منظمة الصحة العالمية، 40 خبيرا دوليا لتقديم الدعم في حالات الطوارئ للسلطات الصحية المالاوية في تعزيز مراقبة الأمراض، وتدابير الوقاية والعلاج، والمشاركة المجتمعية والتنسيق متعدد القطاعات لتحسين الصرف الصحي وتوفير المياه الصالحة للشرب.



يذكر أن الكوليرا هي عدوى معوية حادة تحدث عندما يتم تناول طعام ملوث أو شرب ماء ملوث، حيث يمكن للكوليرا أن تقتل في غضون ساعات، وتواجه مالاوي في الآونة الأخيرة أسوأ تفشي للكوليرا منذ عقدين.