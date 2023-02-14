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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. رأى محمد نور فى أعضاء فريق واما

محمد نور
محمد نور

كشف الفنان محمد نور ، عن رأيه في أغاني المهرجانات، كما تحدث عن علاقته بأصدقائه في فريق "واما".

وقال نور، خلال استضافته في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة "CBC"، مع هبة الأباصيري، مني عبدالغني، إيمان عزالدين: "إن لكل مقام مقال والفنان يقدر يغني كل ألوان الأغاني، أنا قدمت أغنية جاني في ملعبي وهي من توزيع اسلام ساسو، وهو واحد من أشطر الناس والأغنية كانت حلوة جداً".

تطرق الحديث عن علاقته بأصدقائه من فريق واما، وقال: "أحمد الشامي من أطيب الشخصيات، وأحمد فهمي من أكتر الشخصيات اللي بتفهمي بشكل مباشر، ونادر حمدي من أكتر الشخصيات الكتومة ما تفهموش بسهولة، يعني ما تعرفش هو فرحان ولا زعلان ولا متضايق".

وأضاف: "أنا الحقيقة مبسوط ان كل واحد عمل حاجة ونجح ، ولما بنرجع مع بعض بنجتمع  بنعمل حاجة حلوة وروحنا كمان حلوة مع بعض، احنا ناقص بس نعمل فيلم سوا ان شاء الله يعني.".

وعن احتمالية تقديم فريق واما لعمل سينمائي معاً، قال الفنان محمد نور : "احنا كل شوية نمضي حاجة وبعدين كلنا بننشغل بأعمال تانية ونأجل التصوير، يعني في أفلام كتيرة ماضيين عليها ولسه مصورناش".

كشف نور أنه يحب تقديم كل ماهو جديد وأن تكون الأغنية جيدة، قائلاً: "بحب اشتغل مع ناس فاهمين وأعمل حاجة حلوة تعجب الجمهور".

احمد فهمي الفنان محمد نور اعضاء فريق واما فريق واما نادر حمدي محمد نور

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