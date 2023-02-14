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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

محاضرات توعية ونشاط ثقافي متنوع بفرع ثقافة شمال سيناء

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

تتنوع الخدمات الثقافية المقدمة من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة لتشمل جميع مناحي الحياة التي تعمل الهيئة على التوعية بأبعادها من خلال أنشطتها الثقافية والإبداعية المختلفة.

وينفذ في هذا السياق إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، بفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني، مجموعة من الأنشطة الثقافية المتنوعة منها حوار مفتوح أقيم بقصر ثقافة العريش مع رواد القصر حول، القيم والمبادئ في مجتمعنا، تناولت خلاله آية مصطفى، أهمية الحفاظ على القيم والمبادئ الصحيحة التى تربينا عليها، وكيفية التعامل بها وسط المتغيرات المتسارعة.

كما نظم الفرع محاضرة توعوية حول مرض السعار تحدثت فيها الدكتورة كاميليا كمال، عن وجود هذا المرض بأكثر من 150 بلدا وإقليما، وهو مرض فيروسي يمكن الوقاية منه باللقاحات، ويتسبب هذا الداء كل عام في وفاة عشرات الآلاف من الأشخاص، ولا سيما في آسيا وأفريقيا، ويشكل الأطفال دون سن الـ 15 نسبة 40% من هذه الوفيات، وجاءت المحاضرة ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة والطب البيطري.

وفي سياق آخر عقدت مكتبة الكرامة الثقافية ورشة حكي ومناقشة و شرح كتاب "الصدق والإيثار" لأبو سعيد الخراز، أدار الحوار ومناقشة شرح الكتاب سلامة أحمد وهجرس سالم.

كما عقدت المكتبة العامة بالعريش محاضرة تثقيفية حول "المنتجات الحيوانية ومدى تعود الإنسان عليها" ألقاها الشيخ محمد كيلاني، بمدرسة أحمد عرابي بحي المساعيد.

الخدمات الثقافية المقدمة المخرج هشام عطوة الكاتب محمد نبيل الأنشطة الثقافية المتنوعة

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