عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جثة مجهولة بالمقابر .. شاب يقتل صديقه بسبب خلافات مالية بالقليوبية

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة شخص مجهول ملقاه بالرمال بمنطقة مقابر أبو زعبل بدائرة المركز .

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من تحديد هوية المجنى عليه وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة ( 4 أشخاص- مقيمون بدائرة المركز ) .

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر أحدهم بوجود علاقة صداقة بالمجنى عليه ووجود خلافات مالية بينهما وفى سبيل ذلك إستدرجه لمسكنه وقام بإرتكاب الواقعة بسلاح أبيض.

وعقب تيقنه من وفاته إستعان بباقى المتهمين لنقل الجثة بإستخدام دراجة نارية "تروسيكل" لمكان العثور عليها ، وتخلصوا من الأداة المستخدمة ، وكذا متعلقات المجنى عليه (بكسر هاتفه لأجزاء و إلقائها بأماكن متفرقة وإضرام النيران بجهاز التابلت خاصته وأوراقه الثبوتية) ، وأرشدوا عن (الأدوات المستخدمة - الدراجة النارية "التروسيكل") المستخدمين فـى الواقعة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الامن العام جثة مجهولة القليوبية اجهزة الامن الخانكة سلاح ابيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ رخصت 10 جنيه والبانيه 50.. تراجع أسعار الدواجن بعد قفزة الأمس

مرتضى منصور يشكر هاني أبو ريدة.. ويهدد اتحاد الكرة بشأن الصفقات الجديدة

إبراهيم نور الدين..تعليق مثير من مؤمن زكريا بعد فوز الزمالك على سموحة

لخروجه من حسابات كولر.. هل ينتقل نجم الأهلي إلى الزمالك ؟

تراجع جديد في عيار 21 الآن| أسعار الذهب اليوم

شوبير يكشف عن صفقة المهاجم الجديد للنادي الأهلي

رسالة كولر لـ محمد شريف.. ومفاجأة بشأن رامي ربيعة

الصور الأولى لحادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

ترشيحاتنا

رئيس الجودو: اجتهدنا كثيرا ونحصد الآن ثمار ما زرعناه

تبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمارات.. مدبولي يناقش مع السويدي ملفات دعم الصناعة

بينهم شقيقان| إنقاذ 3 أتراك بعد قرابة 200 ساعة تحت الأنقاض| شاهد

الأوقاف: 10460 مسجدا لصلاة التهجد و6200 للاعتكاف في رمضان

جثة مجهولة بالمقابر .. شاب يقتل صديقه بسبب خلافات مالية بالقليوبية

اعتراف بريطانيا بتقدم روسي في دونباس صباح اليوم.. ومقتل مئات الأوكرانيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ5000 عصاية آيس كريم.. شاب مصري يبهر فاندام بمجسم لفيلم The Quest

تأسر قلبي بجمالها|شاهد ماذا كتب المصري القديم عن حبيبته وأبرز قصص الحب

في الفلانتين.. هدية مفاجئة من سامسونج لـ100 مليون مستخدم

اخلعيه.. محامية تحرض الزوجات على أزواجهن في عيد الحب

فيديو

هل إعتزلت عبلة كامل الفن؟.. تعرف على الحقيقة وحالتها الصحية

بطلة فيلم مواطن ومخبر .. رولا محمود تثير ضجة باختفائها المفاجئ/ فيديو جراف

شاهد.. رأى محمد نور فى أعضاء فريق واما

كنوز مصرية تخرج إلى النور.. تعرف عليها/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ