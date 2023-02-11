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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات إطلاق نار في أسيوط.. مقتل وإصابة 4 وضبط المتهمين

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات واقعة إطلاق أعيرة نارية بأسيوط، نتج عنها مقتل سيدة وشقيقها، وإصابة شخصين من أهليتها، ونجحت في تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

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وكان مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى بلاغا بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، ووفاة وإصابة بعض أطرافها بدائرة المركز .. فتم على الفور الانتقال لمحل البلاغ، وبالفحص تبين وفاة ربة منزل، إثر إصابتها بطلق ناري بالرأس، وإصابة كلٍ من (مزارع "شقيق المتوفاه" بطلق ناري "توفى أثناء تلقيه الإسعافات" –والدة المتوفاه - ونجل عمومتهم "بطلقات نارية") وتم نقلهم لاحدى المستشفيات.

وزارة الداخلية


وبسؤال المصابين الاثنين، ووالد المتوفية (عامل – مقيم بدائرة المركز)، إتهموا زوج المتوفية (مزارع – مقيم بذات الناحية) بالتعدي عليهم بسلاح ناري كان بحوزته أثناء تواجدهم بمنزلهم بذات الناحية، بسبب خلافات أسرية.


وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم، وبحوزته بندقية آلية، وخزينتين، وعدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، باستخدام السلاح الناري المضبوط بحوزته.
وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حياله، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

أعيرة نارية وزارة الداخلية الداخلية النيابة العامة مديرية امن اسيوط

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