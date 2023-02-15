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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. الحكم على سيدة وزوجها في قتل عشيقها بكرداسة

صدى البلد

تصدر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل سيد جبر، اليوم الأربعاء، حكمها على ربة منزل وزوجها العرفى، لفضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهما، لاتهامهما بقتل عشيقها في منطقة كرداسة .

يصدر القرار برئاسة المستشار عادل سيد جبر وعضوية المستشارين هانى لويس عبد الملك وصلاح الدين دياب عبد الجواد وسكرتارية عبد العزيز مناع ورافت عبد التواب.

كانت النيابة العامة بشمال الجيزة، أحالت في وقت سابق، ربة منزل وزوجها العرفي، لمحكمة الجنايات لاتهامهما بقتل عشيقها في منطقة كرداسة.

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل الشقة محل سكنه بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "خ. ق" الشهير بـ"شيكا" ميكانيكي وبه آثار خنق وتعذيب بالكهرباء ومقطوع جزء حساس من جسده ويقيم بمفرده وغير متزوج.

وأظهرت الكاميرات رجل وسيدة حال خروجهما من محل سكن المجني عليه وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه يرتبط بعلاقة غير شرعية مع ربة منزل منذ 8 سنوات وينفق عليها وعلى طفلتها دون زواج ومنذ قرابة 3 سنوات تزوجت عشيقته بشاب وظلت علاقة المجني عليه بالسيدة مستمرة، وكانت توهم زوجها بأنها لدى شقيقتها وتذهب إلى منزل المجني عليه لممارسة الرذيلة.

وفي الآونة الأخيرة حاولت العشيقة إنهاء العلاقة ولكن المجني عليه رفض وهددها بفضح أمرها فاستعانت بزوجها وأوهمته بتعرض المجني عليه لها وطلبه منها إقامة علاقة غير شرعية معها وأقنعت زوجها بقتله وفي سبيل ذلك قامت بالذهاب إلى منزل المجني عليه وصعد خلفها زوجها وقاما بقتل الميكانيكي، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة وزوجها واقتيادهما إلى ديوان المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أحالة القضية للمحاكمة الجنائية.

محكمة جنايات الجيزة جنايات الجيزة ربة منزل مفتى الجمهورية منطقة كرداسة كرداسة

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