بسبب جراءته.. سلمي أبو ضيف تجري تعديلاً على فستانها

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور للفنانة سلمي أبو ضيف من أحدي المناسبات التى كانت تحضرها خلال الايام الماضية ، وقد ظهرت بفستان اثار إعجاب المتابعين .

وحرصت سلمي أبو ضيف على إضافة تعديلات على تصميم الفستان بحيث يظهر أكثر أحتشاماً ، حيث قامت باغلاق فتحة الرجل .

الفستان الاصلي

سلمي أبو ضيف بعد تعديل الفستان

سلمي أبو ضيف

وتشارك سلمي أبو ضيف فى بطولة مسلسل "بين السطور" بطولة أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء جاميكا، والمسلسل من تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني، وإخراج وائل فرج وإنتاج عمرو إسماعيل.

وتدور أحداث مسلسل "بين السطور" في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، ويبتعد عن الكوميديا، ومكون من 30 حلقة.

وفي سياق آخر تشارك الفنانة سلمى أبو ضيف، في مسلسل "المداح ٣" المقرر تصويره الفترة المقبلة، وقد حقق المسلسل في أجزائه الماضية نجاحًا كبيرًا.

و تدور أحداث المسلسل حول شخصية صابر المداح، المعالج الروحانى الذي تعرض لمشاكل وأزمات كثيرة في حياته.

والمسلسل من بطولة كلًا من : حمادة حلال، هبة مجدي، خالد ذكي، محمد رياض، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، رانيا فريد شوقي ، عبدالعزيز مخيون، سماح أنور، أحمد ماهر، تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة سلمى أبو ضيف، مسلسل "راجعين يا هوى" والذي عُرض ضمن السباق الرمضاني ٢٠٢٢، و هو مأخوذ عن رواية للكاتب أسامة أنور عكاشة.