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رئيس التحرير
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مرأة

تصيبك بالتهاب المفاصل والنقرس.. 3 أنواع من الأطعمة توقف عن تناولها فورًا

صدى البلد

إذا كنت مصابًا بالنقرس، فقد ترغب في تجنب ممر اللحوم في المرة القادمة التي تقومين فيها بالتسوق.

وفقا لموقع اكسبريس التهاب المفاصل هو مصطلح شامل للحالات الشائعة التي تحفز الألم والتهاب  المفاصل. يُعد النقرس ، الناتج عن المستويات المرتفعة من حمض البوليك ، أحد أكثر الأنواع إيلامًا. ومما يثير القلق أن أنواعًا معينة من اللحوم يمكن أن تؤدي إلى تكون بلورات حادة تشبه الإبر في مفاصل مرضى النقرس.

من النقانق  إلى سمك السلمون المشوي الغارق في صلصة الزبدة لتناول العشاء ، يمكن أن يكون اللحم مصدرًا للبروتين بالإضافة إلى المتعة.


يحدث النقرس عندما تتراكم بلورات حمض اليوريك في المفاصل ، مما يسبب التهابًا وتهيجًا مزمنين.

ومع ذلك ، فإن ثلاثة أنواع من اللحوم يمكن أن تضر أكثر مما تنفع من خلال وضع الأساس لبلورات المفاصل المؤلمة في مرضى النقرس ، وفقًا للخبراء.

أثناء نوبات النقرس ، يعاني المرضى من ألم "شديد" وتورم واحمرار في المفاصل المصابة ولسوء الحظ ، يمكن أن يحدد نظامك الغذائي مستويات حمض البوليك في مجرى الدم ، مع وجود بعض اللحوم الخطرة بشكل خاص.

تعد أغنى مصادر البيورينات حتى الآن هي اللحوم الحمراء واللحوم العضوية - مثل الكبد أو الكلى - والأسماك - مثل الأنشوجة والسردين والسلمون المرقط والتونة وبلح البحر والأسكلوب."

في حين أن تناول اللحوم لا يمثل مشكلة للأشخاص الأصحاء الذين لا يعانون من أمراض المفاصل ، فإن مرضى النقرس لا يستطيعون إفراز حمض البوليك من أجسامهم.

قالت الدكتورة جوستين بتلر: "النظام الغذائي عالي البيورين يمكن أن يؤدي إلى تراكم حمض البوليك ويسبب نوبة النقرس".

قام فريق البحث بتحليل 19 دراسة بأحجام عينات كافية من المشاركين ، الذين استمتعوا باللحوم الحمراء والمأكولات البحرية والكحول والفركتوز ومنتجات الألبان وأطعمة الصويا والخضروات عالية البيورين والقهوة.

وأظهرت النتائج التي توصلوا إليها أن خطر الإصابة بالنقرس "يرتبط ارتباطًا إيجابيًا" بتناول اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية والكحول والفركتوز.

ووجدت دراسة جديدة مفاجأة أن تناول الإيبوبروفين قد يؤدي إلى تفاقم التهاب المفاصل
قال الدكتور بتلر: "لا يتعلق الأمر بكمية اللحوم التي يمكنك تناولها ، بل يتعلق الأمر أكثر إذا كنت معرضًا للإصابة بالنقرس ، فمن الأفضل تجنب هذه الأطعمة المسببة للنقرس تمامًا".

لحسن الحظ، يمكن أن تقدم البدائل النباتية يد المساعدة لمرضى النقرس الذين ما زالوا يرغبون في نكهة اللحم وركلة البروتين في نظامهم الغذائي .

بينما شككت الدراسات السابقة في محتوى البيورين في البقول ، تشير أوراق بحثية جديدة إلى أنها يجب أن تكون آمنة للأكل.

قال Charvátová: "ليست هناك حاجة لتجنب البقول كما كان موصى به في السابق بسبب محتواها من البيورين - فهي تحتوي على أقل بكثير من اللحوم والأسماك والمحار وتوفر أيضًا مجموعة واسعة من العناصر الغذائية الصحية.

 

سمك السلمون ألتهاب المفاصل حمض اليوريك أمراض المفاصل خطر الإصابة بالنقرس

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