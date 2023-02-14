رئيس "فاجنر" الروسية: نواجه مقاومة شرسة في مدينة باخموت

قال رئيس مجموعة "فاجنر" الروسية يفغيني بريجوجين إنه بالرغم من تقدم القوات الروسية في في مدينة باخموت الأوكرانية، إلا أنهم لن يسيطروا عليها في وقت قريب.



وتابع «بريجوجين» في كلمة لها بثها على قناته على تطبيق تليجرام: «لن نحتفل في أي وقت قريب بسقوط المدينة، لن يتم الاستيلاء على باخموت غدا لأن هناك مقاومة قوية».



وتابع رئيس مجموعة "فاجنر": «المدينة تشهد قصفا مستمرا، حيث تحول الأمر لمفرمة للحم، وذلك في إشارة إلى الخسائر الفادحة في ساحة المعركة.



وأوضح «بريجوجين» أن القوات الأوكرانية تعزز صفوفها وترسل باستمرار جنود احتياط إضافيين، كل يوم، يصل 300 إلى 500 مقاتل إلى باخموت من كل مكان، نيران المدفعية تتكثف يوميا.

وتقود مجموعة "فاجنر" الهجوم على مدينة باخموت منذ الصيف، حيث سيطرت على سلسلة من البلدات القريبة في محاولة لتطويق المدينة.