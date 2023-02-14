أبرزهم منذر رياحنة وشمس الكويتية.. مشاركة عربية قوية فى دراما رمضان 2023

يشهد موسم رمضان القادم مشاركة عربية قوية، من خلال قائمة المسلسلات التى تضم مجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي .

جمال سليمان وجومانا مراد فى عملة نادرة

وكانت البداية مع سوريا، حيث يشارك كل من جمال سليمان وجومانا مراد بطولة مسلسل عملة نادرة مع الفنانة نيللى كريم من إنتاج العدل جروب.



المسلسل يضم مجموعة كبيرة من النجوم وهم كمال أبورية،و أحمد عيد،و فريدة سيف النصر،و ندى موسى،و محمد لطفي، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل،و هشام عاشور،ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.

رانيا التومي وشمس الكويتية فى سر السلطان

كما يضم مسلسل سر السلطان للمخرج خالد يوسف مجموعة من النجوم العرب وعلى رأسهم الفنانة شمس الكويتية التى تخوض مجال التمثيل لأول مرة من خلال شخصية مختلفة ضمن أحداث المسلسل.



كما انضمت التونسية رانيا التومي لأبطال المسلسل، بعد اعجاب خالد يوسف بموهبتها ، وهي واحدة من المواهب الجديدة التى يراهن عليها خالد يوسف خلال الفترة القادمة.



مسلسل "سره الباتع" دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين؛ العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال، أبرزهم أحمد فهمي، وريم مصطفى، وأحمد السعدني، وحنان مطاوع، وحسين فهمي، ونجلاء بدر، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وصلاح عبد الله، وهالة صدقى، وأحمد وفيق، ومنة فضالي، وأحمد عبد العزيز، ومحمود قابيل، وعايدة رياض، وخالد سرحان، وآخرين من الفنانين المصريين والعرب.

منذر ريحانة مع محمد رمضان فى جعفر العمدة

كما يشارك الأردني منذر رياحنه فى بطولة مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان، ويقوم حاليًا بتصوير مشاهده أمام رمضان للانتهاء منها قبل حلول الشهر الكريم.



مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومى كساب، وأحمد داش، وهيدي كريم، وفريدة سيف النصر، وطارق النهري، وطارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

مسلسل أم البنات

وأيضا من المسلسلات التى تضم مجموعة من الفنانين العرب مسلسل أم البنات للفنانة سهير رمزي، حيث يضم المسلسل التونسية فريال يوسف وسامية طرابلسي.



مسلسل أم البنات يضم كل من سهير رمزي، صوفية، حنان يوسف، منة عرفة، حامد الشراب، ياسمين جمال، اكرامي هجرس، هاني عبد الحي، أحمد عبد المجيد ومن تأليف عمرو هاني ورانيا عاطف، والسيناريو والحوار لأحمد صبحي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد