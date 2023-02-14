الأهلي يهزم الزمالك 3–0 ويتوج بالنسخة الأولى من كأس سوبر الطائرة

توج الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري في نسختها الأولى، بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

وسيطر رجال طائرة الأهلي على جميع مجريات المباراة التي أقيمت على صالة نادي القناة بالإسماعيلية، حيث تفوق المارد الأحمر في الشوط الأول بنتيجة 25–20، وواصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25–13، قبل أن يُنهي المباراة لصالحه ويتوج بالنسخة الأولى من كأس السوبر.

وتألق الأهلي على مستوى الضرب الساحق بفضل ضربات أحمد صلاح الساحقة، وكذلك الحائط الصد عن طريق محمد عادل دولا وعبد الرحمن سعودي، والاستقبال عن طريق الكوبي يوندر جارسيا.

وكان المارد الأحمر قد تألق إلى نهائي كأس سوبر الطائرة بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، بينما ص صعد الفارس الأبيض بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3–1.

وفاز الاتحاد السكندري بالميدالية البرونزية، بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.