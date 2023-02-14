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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عندهم أزمة ثقة.. 4 أبراج لا تعترف بمشاعرها بسهولة

ابراج
ابراج

يشتهر بعض مواليد الأبراج بإخفاء مشاعرهم بسهولة،  الناس خبراء في إخفاء مشاعرهم، قد يكون من الصعب جدًا التعامل معها نظرًا لأن التواصل مع مشاعر الفرد جزء لا يتجزأ من جميع العلاقات.

فيما يلي قائمة بأبرز الأبراج الذين هم خبراء في إخفاء عواطفهم ومشاعرهم.

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برج الثور

إن مواليد الثور متشائمون للغاية بشأن الثقة في الناس لأنهم لا يستطيعون تحمل الأذى وإلا سيستمرون في الحزن على الأذى والألم الذي عانوا منه، لذلك لا يعترفون بمشاعرهم بسهولة.

برج العقرب

إنها واحدة من أكثر علامات الأبراج تعقيدًا، لا يقتصر الأمر على أنهم لا يثقون بأي شخص ولكنهم لن يسمحوا لأي شخص آخر بمعرفة أفكارهم بسهولة، سيبقون مشاعرهم مخفية حتى يدخل شخص مميز جدًا في حياتهم ، مما يجعلهم يؤمنون بالحب والثقة والتفاهم.

برج الميزان

سوف يكتمون مشاعرهم ويحتفظون بها لأنفسهم بدلاً من أن يكونوا دعاة للتواصل في العلاقات، في بعض الأحيان، يشعرون بأنهم بلا عاطفة وغير قادرين على فهم كيف وماذا يجب أن يعبروا لأقرب أقربائهم، قد يشعرون برغبة في مشاركة أفكارهم ومشاعرهم من حين لآخر لكنهم سيبقونها مخفية في الغالب.

برج العذراء

إنهم حريصون للغاية بشأن ما يعبرون عنه أمام الآخرين، إنهم يفضلون الاحتفاظ بأنفسهم وعدم إظهار جانبهم الضعيف أو المشاعر والرومانسية، إن خوفهم من التعرض للأذى قوي لدرجة أنهم يفضلون البقاء بمفردهم على الشعور بالحزن، هم أيضًا جيدون في إخفاء مشاعرهم.

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