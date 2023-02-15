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بسبب الأمطار.. محافظ الإسكندرية: استمرار رفع درجة الاستعدادات بجميع الأجهزة التنفيذية وغرفة العمليات في انعقاد دائم

صدى البلد

_طقس الإسكندرية..شمس مشرقة شرقا وأمطار غربًا وانخفاض حاد في درجات الحرارة

_بسبب الأمطار.. محافظ الإسكندرية: استمرار رفع درجة الاستعدادات بجميع الأجهزة التنفيذية

_محافظ الاسكندرية:غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر
 

شهدت محافظة الإسكندرية تباينًا حادًا في الأحوال الجوية، ما بين شمس مشرقة ظهرًا شرقي المدينة، وأمطار غزيرة وسط وغرب المحافظة الساحلية، وسط انخفاض حاد في درجات الحرارة.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بجميع شوارع الإسكندرية.

وأوضح المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.


 

ومن جانب اخر شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بجميع شوارع الإسكندرية.

وفي هذا الصدد، تابعت هدى أبو كليلة، رئيس حى العجمى، منذ الساعات الأولى من اليوم، الثلاثاء، تداعيات موجة الأمطار الغزيرة، والانتشار الميدانى والتمركز بالنقاط الحرجة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، وتم التعامل مع عدد من النقاط التى شهدت تجمعات كبيرة بمنطقة “شهر العسل، وأمام بنك مصر البيطاش، وأمام تاكى، وشارع السماليهى 2، وشارع الحنفية، ودوران اللوجيستى، ودوران حكمت، وشارع القسم، وأمام الشهر العقاري القديم، والأمن المركزى، وشارع الهانوفيل أمام البنك الاهلي وقهوة الحوتة، وأمام عز الدخيلة، ومدخل كوبري 21”.

جاء ذلك بالتعاون مع شركة الصرف الصحي ونهضة مصر وسيارتي دعم من شركة إسكندرية للبترول.
 

وتحت إشراف السيد موسى، رئيس حي العامرية أول، تابعت الأجهزة التنفيذية أعمال تصريف وكسح مياه الأمطار، ومدى كفاءة الشنايش بشوارع العامرية البلد وشارع مخزن الزيت وعبد القادر والوكالة وشارع القسم والطريق الصحراوي.

وتابع اللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول، تمركزات سيارات الصرف الصحي وعمل محطات الصرف، حيث تم المرور على عدد من الشوارع بنطاق الحي ومتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار.

وقامت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار على طول الكورنيش وعدد من الشوارع بنطاق الحي.

وقام محارب هيلع، رئيس حي العامرية ثان، بمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بعدد من المناطق والشوارع بنطاق الحي، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وتابعت الدكتورة رباب مدنى، رئيس حي المنتزه ثان، أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بمساكن ضباط طوسون، وشارع مصطفي كامل، وشارع 16 اسكوت، وشارع 25 المستشارين.

على الصعيد ذاته، أوضح المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

 

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