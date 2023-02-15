لمحدودي الدخل..أفضل هاتف من فيفو بمواصفات مميزة في السوق المصري

يعد هاتف vivo Y02s واحدا من ضمن الهواتف الذكية المميزة التي أطلقتها شركة فيفو خلال الفترة الماضية، حيث يمثل الهاتف خيارا جيدا للشباب ومحدودى الدخل لسعره المناسب مع عدد من المواصفات الجيدة في الكاميرا والأداء الجيد والبطارية ذات السعة الكبيرة.

وجاء هاتف فيفو vivo Y02s بشاشة كبيرة من نوع LCD قياس 6.51 بوصة، وجودة +HD ، وكاميرا خلفية 8 ميجابكسل مع حلقة بداخلها فلاش LED ، وكاميرا أمامية 5 ميجابيكسل لتصور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف فيفو vivo Y02s بمعالج من نوع Helio P35 مع ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين 32 جيجا بايت، ونظام التشغيل Android 12 مع واجهة المستخدم للسوفت ويرFunTouchOS 12.

ويحتوي هاتف فيفو vivo Y02s على بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن بقوة 10 وات، مع ألوان الأسود والأزرق .

ويبلغ سعر هاتف فيفو vivo Y02s في السوق المصري بداية من حوالي 4 آلاف و 350 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب نسخة الهاتف، وأيضا حسب المتجر.