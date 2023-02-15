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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. افتتاح معرض "أجندة 2023" الفني في دورته الـ16

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تفتتح مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، معرض "أجندة 2023" الفني، في دورته السادسة عشرة، وذلك بقاعتي المعارض الشرقية والغربية بمركز المؤتمرات بمبنى المكتبة، والذي يستمر حتى الرابع من مارس المقبل، بمشاركة 158 فنانًا وفنانة من محافظات مصر المختلفة.

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ويأتي معرض "أجندة" في موعده السنوي بوصفه أحد المعارض الرئيسة التي تشهد على احتفاء مكتبة الإسكندرية بالفنون البصرية، ليصبح تعاقبه الموسمي احتفالية تجمع الفنانين من مختلف المحافظات. 
وتحتفي مكتبة الإسكندرية خلال الدورة السادسة عشرة للمعرض بعددٍ من ضيوف الشرف أصحاب البصمة في ساحة الفن المصري المعاصر، وهم: عصمت داوستاشي، وثروت البحر، وطارق زبادي، ومحفوظ صليب، بالإضافة إلى تكريم عدد من الفنانين الراحلين ومنهم أحمد نبيل سليمان، ومحمد الطراوي، وحسن الشرق.

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