تفاصيل معنى الإسراء والمعراج.. حسن سليمان: الأنبياء استقبلوا الرسول بالمسجد الأقصى.. فيديو

أكد الدكتور حسن سليمان، رئيس اذاعة القران الكريم الأسبق، أنه لا بد أن نعلم معنى “الأسراء والمعراج”، مشيرا إلى أن الإسراء هو السيير ليلا وهو ما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اسرى به الله من مكة إلى المسجد الاقصى، أما المعراج هو الصعود للسماوات العلا.

وقال حسن سليمان، خلال لقاء له لبرنامج “هذا الصباح”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن أفضل الاوقات للدعاء وقت السحر قبل الفجر فهذا وقت استجابة الدعاء، لأنه فاذا مر الإنسان بأشياء تجعله يدعو الله، فهي أوقات الإستجابة.

وتابع رئيس اذاعة القران الكريم الأسبق، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أستقبله جميع الأنبياء في المسجد الأقصى، قبل أن يعرج به إلى السماء، وهي هدية من الله لأمة محمد.

شئ هين ويسير بالنسبة إلى قُدرةِ الله

وأشار حسن سليمان أن آيات الإسراء والمعراج حملت علامات صدق سيدنا محمد ﷺ وقُربه من ربه، بعكس هؤلاء المشككين في هذه المعجزة، فهذه الرحلة شئ هين ويسير بالنسبة إلى قُدرةِ الله.