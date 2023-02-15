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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يتحدى الغيابات أمام إلتشي في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

يستعد فريق ريال مدريد، بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي، لخوض مباراة هامة عندما يستضيف إلتشي، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة رقم 21 من الدوري الإسباني.

 

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم، بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه لقب كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه على حساب فريق الهلال السعودي بنتيجة 5-3.

 

ويحتل  ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، بفارق 11 نقطة عن برشلونة صاحب الصدارة.

 

ويغيب عن ريال مدريد كل من تيبو كورتوا وتوني كروس وفيرلاند ميندي وإيدين هازارد وفينيسيوس جونيور.

 

وجاءت قائمة ريال مدريد للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين - لويس لوبيز - كانيزاريس

الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - ألابا - فاييخو - ناتشو - أودريوزولا - فاسكيز - روديجر

الوسط: مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - سيبايوس أريباس

الهجوم: بنزيما - أسينسيو - رودريجو - ماريانو

 

ريال مدريد إلتشي الدوري الإسباني كأس العالم للاندية برشلونة

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