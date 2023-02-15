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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

113 قصة كفاح.. انتهاء أعمال اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2023

صدى البلد

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن انتهاء اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2023 من أعمالها والتي عقدت على مدار يومين برئاسة شرفية للدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب ومنى الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعي.

وشارك في اللجنة ممثلين من الأزهر الشريف، المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، وزارة الثقافة، كلية التربية بجامعة عين شمس ، الهلال الأحمر المصري، المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، اتحاد هيئة المستثمرين العرب، الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، جمعية الاورمان، ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات العامة المعنية بالحدث بالوزارة.
 
واجتمعت اللجنة لتقييم قصص كفاح الأمهات المثاليات، حيث تم استعراض 113 قصة كفاح تم تصعيدهن من خلال اللجان المحلية التي تم عقدها في المديريات، لـ 54 أما مثالية، 11 أما بديلة، 18 أما لابن من ذوي الإعاقة، 6 أمهات من ذوي الإعاقة، 3 أمهات بديلة من مؤسسات الرعاية، 11 أما من الرائدات الاجتماعيات، 5 متطوعات من قري حياة كريمة ، 5 حاصلات علي مشروع اقتصادي.
 
وانتهت اللجنة من التقييم والمناقشة للملفات المقدمة لاختيار 27 أم مثالية أولى، على مستوى المحافظات وأم مثالية واحدة من كل فئة مع تكريم أم شهيد قوات مسلحة وأم شهيد للشرطة بإجمالي عدد 36 أما مكرمة خلال احتفالية هذا العام .

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