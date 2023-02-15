بعد نجاحها في السعودية.. معلومات لا تعرفها عن مسرحية تشارلي شابلن

تعد مسرحية “تشارلى شابلن” أحد الأعمال الفنية التى كانت بالنسبة لفريق العمل وأبطالها نوعا من الحلم كونها تقدم شخصية ثرية ومؤثرة فى عالم الفن بشكل كبير، وهو ما لقيه فريق العمل عند عرض المسرحية فى موسم الرياض فى يناير الماضى، وحققت المسرحية نجاحا كبيرا وتفاعل معها الجمهور.

وقرر فريق عمل مسرحية “تشارلى شابلن” بعد نجاحها فى السعودية أن يتم عرضها أيضا فى مصر، ونرصد فى التقرير التالى بعض المعلومات عن العرض المسرحى.

تشارلى شابلن

فكرة تقديم مسرحية تشارلى شابلن

خرجت فكرة تقديم مسرحية تشارلى شابلن بعد نقاش بين محمد فهيم والمخرج أحمد الباهى، حيث عرض فهيم الفكرة على الباهى الذى رحب بها وبدأ البحث عن مؤلف ينسج خيوط العمل المسرحى المليء بالاستعراضات والغناء، وعندما عرضت الفكرة على مدحت العدل رحب بالعمل وقرر أن يكتب نص المسرحية.

وحرص الكاتب مدحت العدل على أن يقدم عرضا مسرحيا يتناول رؤية فنية مختلفة عن الذى قدم من قبل عن تشارلى شابلن، حيث قدم الفيلم “شابلن” الذى قدمه الممثل العالمى روبرت داونى عام 1992، وقدم أيضا مسرحية “شابلن” التى تم تقديمها فى أوروبا ومسارح “برودواى” منذ سنوات قليلة.

تشارلى شابلن

تشارلى شابلن فى السعودية

وعرضت مسرحية تشارلي تشابلن ضمن فعاليات موسم الرياض، بالسعودية، فى يناير الماضى وحققت نجاحا كبيرا، حيث تفاعل معها الجمهور بقوة ونالت إعجابه على مسرح محمد العلي بمدينة الرياض.

وترواحت أسعار تذاكر مسرحية تشارلي تشابلن فى السعودية من 722 جنيها مصريا “ما يعادله بالريال” إلى 2176 جنيها مصريا.

محمد فهيم ومسرحية تشارلى شابلن

بينما نشر الفنان محمد فهيم، صورًا من كواليس مسرحية تشارلي شابلن، قبل عرضها فى موسم الرياض 2023 قائلا: “بعد آخر بروفة.. سيداتي آنساتي ساداتي.. اسمحوا لي أقدم لكم البطل الحقيقي مصمم الاستعراضات المبدع جدا عمرو باتريك اللي اشتغل معايا على الشخصية بدنيا، ومع أكتر من 40 ممثل على مدار حوالي سنة و3 شهور هتشوفهم على خشبة المسرح ورسم حوالي 30 استعراض في مسرحية تشارلي.. عمرو باتريك أحسن واحد يعمل ميوزيكال في مصر.. ولسه فيه أبطال تانية هكلمكم عنها إن شاء الله”.

وكشف محمد فهيم أنه كان من أحلامه أن يقدم شخصية “تشارلى شابلن” على الشاشة من خلال عمل فنى، وهذا الحلم ظل يطارده منذ بدايته الفنية وحتى تقديمه المسرحية.

تشارلى شابلن

زيارة شريهان لأبطال تشارلى شابلن

قررت الفنانة شريهان حضور بروفة العرض المسرحى “تشارلي تشابلن” قبل عرضه فى موسم الرياض، وحرصت على دعم فريق العمل ككل.

وأشادت بشكل خاص بأداء الفنان محمد فهيم الذى يقدم شخصية تشارلى شابلن.

وجاء حضور شريهان برفقة المؤلف مدحت العدل وشقيقه المنتج جمال العدل.

أبطال مسرحية تشارلي تشابلن

مسرحية تشارلي تشابلن تأليف مدحت العدل، إخراج أحمد البوهي، وبطولة كل من محمد فهيم، ونور قدري، وأيمن الشيوي، وداليا الجندي، والمطرب هاني مصطفى، وروان الغاب، بالإضافة إلى خمسين فنانا آخر من الممثلين الشباب والراقصين، أما التلحين لـ إيهاب عبد الواحد، والتوزيع لـ نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات عمرو باتريك، ملابس ريم العدل، ديكور حازم شيل، إكسسوارات دكتور محمد سعد.