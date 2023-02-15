لازم تخافوا.. شوبير يثير قلق الأهلاوية على بطولة الدوري

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجاري 2022-2023، بين الأهلي وبيراميدز وفيوتشر والزمالك.

شوبير يخيف الأهلاوية: لازم تقلقوا لهذا السبب

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "الزمالك السنة اللي فاتت بعد ما فقد العديد من النقاط في البداية، عاد وفاجئنا، وتوج بلقب بطولة الدوري، لكن أحب أقول لجماهير الزمالك إن الزمالك بيمشي على سطر ويسيب سطر".

وتابع شوبير حديثه قائلا: "أما الأهلاوية اللي اطمنوا على لقب الدوري بقولكم لا.. ولازم تقلقوا، لأن الأهلي عنده مباريات صعبة بداية من لقاء الهلال السوادني ثم لمباراة أسوان ومباريات ساخنة كثير".

وأضاف: "لقب الدوري المنافسة قوية عليه هذا الموسم لأنها منافسة رباعية، كما أن فيوتشر فريق قوي لا تستهين به في الوقت الحالي، وبيراميدز حقق المركز الثاني الموسم الماضي يعني منافس قوي".