عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

4 مليار جنيه للأهلي و2 للزمالك.. ماذا سيحدث عند تشفير الدوري المصري؟

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

بات مقترح تشفير الدوري المصري، مطلبُا لدى عدد من الأندية التي وجدت في هذه الخطوة حلًا فاعلًا في إنهاء المشكلات المالية التي تواجه الكثير من الأندية في مصر، وخاصة الأندية الجماهيرية.

وكان المقترح قد تم التصريح به قبل ذلك ومناقشته من جانب خبراء، وعاد مرة أخرى للواجهة من خلال تصريحات يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيي المستقيل على خلفية أزمات مالية أدت لتراجع الفريق في ترتيب الدوري الممتاز.

مقترح من العام الماضي 

وكان محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، قال في شهر مايو من العام الماضي، من خلال برنامج الماتش على قناة صدى البلد، إنه يجد تشفير الدوري الممتاز مقابل 50 أو 60 جنيه سنويا، حلًا مبتكرًا من أجل حل أزمات الأندية ماليًا.

وقال محمد عادل في حينها إن هذا الرقم البسيط كفيلًا بمنح الشركة الراعية 2.5 مليار جنيه في حال تم جمع 50 مليون اشتراك، ما سيسهل منح الأندية مخصصات مالية لتغطية مصروفاته.

يحيى الكومي يجدد المطالب 

بالأمس، طالب يحيى الكومي، الرئيس السابق لنادي الإسماعيلي، بتشفير مباريات الدوري المصري الممتاز، لحل الأزمات المالية للأندية.

وتابع يحيى الكومي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:"لابد من تشفير الدوري لحل الأزمات المالية للأندية، وتشفير الدوري مقابل 100 جنيه شهريا يدر أموالا كثيرة على الأندية".

4 مليار للأهلي و2 للزمالك 

وأكمل: "إذا تم تشفير الدوري بمقابل مادي يمكنني وقتها، إعادة محمد صلاح للعب في الدوري المصري من جديد، الأهلي والزمالك، سيحصلا على 6 مليار، لكن الأحمر ستكون نسبته أكثر لأن نتائجه أفضل وكذلك جماهيريته، فمن الممكن أن تكون النسبة 4 لـ 2 مليار".

وتابع: "باقي الأندية تحصل على 10 مليار، كل نادي يأخذ 500 أو 600 مليون، هذه الأموال ستجعلهم يطوروا من نفسهم".

كيف ردت الشركة الراعية ؟

ومع تداول المقترح إعلاميًا في وقت سابق، تحدث عمرو وهبي المدير التنفيذي للشركة الراعية للدوري المصري برزنتيشن في تصريحات صحفية نافيًا أي شيء حول تشفير الدوري.  

وقال عمرو وهبي إنه كان ضيفًا في برنامج إذاعي وكان الحديث عن الدوري السعودي وتم توجيه سؤال له حول إمكانية تشفير الدوري المصري وكانت الإجابة بأن الأمر وارد ولكن ليس خلال الفترة الحالية.

تشفير الدوري المصري الدوري المصري الأهلي والزمالك الزمالك الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ رخصت 10 جنيه والبانيه 50.. تراجع أسعار الدواجن بعد قفزة الأمس

مرتضى منصور يشكر هاني أبو ريدة.. ويهدد اتحاد الكرة بشأن الصفقات الجديدة

مفرمة لحم.. إعلان عاجل من مجموعة فاجنر الروسية بشأن الاستيلاء على باخموت

لخروجه من حسابات كولر.. هل ينتقل نجم الأهلي إلى الزمالك ؟

شوبير يكشف سبب غياب محمد الضاوي كريستو عن الأهلي.. شاهد

تراجع جديد في عيار 21 الآن| أسعار الذهب اليوم

تأجيل محاكمة لاعب زملكاوي شهير في دعوى إثبات نسب بعد زواج عرفي

رسميا.. إيقاف إبراهيم نور الدين لأجل غير مسمى

ترشيحاتنا

بسبب الصلع..موظف يتلقى تعويضًا خياليًا بعد طرده من وظيفته

مدير المركز الأوروبي للدراسات: الجيش الألماني ليس لديه ذخيرة وملابس داخلية

أسوأ كارثة منذ قرن.. إعلان صادم من الصحة العالمية بشأن زلزال تركيا

مواطن سعودي يروي قصة وفاة ابنه تحت أنقاض زلزال تركيا.. فيديو

4 مليار جنيه للأهلي و2 للزمالك.. ماذا سيحدث عند تشفير الدوري المصري؟

مباحثات مصرية لبنانية حول عمليات البحث والاستكشافات البترولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث إذا لم يتم علاج الضغط المرتفع.. تهدد بمضاعفات خطيرة

مصر للطيران تشارك المسافرين على رحلاتها احتفالات عيد الحب .. صور

ارفضوا أول 37%.. معادلة عالم رياضيات للسناجل للعثور على الحب الحقيقي

كأنها في العشرينيات.. ليلى علوى تثير الجدل خلال الاحتفال بعيد الحب

فيديو

تصدر التريند.. إيقاف إبراهيم نور الدين واتهام فرج عامر.. القصة كاملة..فيديوجراف

خرجت عن صمتها.. ماذا قالت شقيقة قاتلة والدتها ببورسعيد؟ |فيديوجراف

اختي متعملش كدة.. شقيقة قاتلة والدتها ببورسعيد تكشف تفاصيل جديدة|شاهد

اعترافات فران هتك عرض فتاة جامعية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ