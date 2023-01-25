تفاصيل التحقيق مع كهربا في اتحاد الكرة.. هؤلاء حضروا معه وهذه أقوال اللاعب

حضر اللاعب محمود عبد المنعم كهربا إلى اتحاد الكرة صباح اليوم من أجل التحقيق مع اللاعب في لجنة الانضباط بشأن الشكوى المقدمة من نادي الزمالك تجاه اللاعب بعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

ماذا حدث في المباراة ؟

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك مساء السبت الماضي، بفوز الأهلي بثلاثة أهداف على الزمالك في مباراة شهد شوطها الثاني إثارة كبيرة بإحراز الأهلي 3 أهداف في مرمى الزمالك.

وأحرز الهدف الأول اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، ينما أحرز الهدف الثاني والثالث بديله محمد شريف.

فيديو الأزمة

عقب انتهاء المباراة، ذهب كهربا للاحتفال مع جماهير الأهلي في المدرجات حيث تراقص كهربا على أنغام هتافات الجماهير.

وردد كهربا مع الجماهير، هتافات اعتبرها مجلس إدارة نادي الزمالك مسيئة، وهو ما دفعه لتقديم شكوى ضد اللاعب.

الزمالك يشكو كهربا

وأعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في مؤتمر صحفي أعقب المباراة بيوم واحد، عن التقدم بشكوى رسمية إلى رابطة الأندية ضد محمود كهربا لاعب الأهلي، بسبب الإساءة في فيديو منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال احتفاله بفوزه بالقمة 125، ضد نادي الزمالك.

واستند نادي الزمالك في شكواه لواقعتين سابقتين لـ شيكابالا عندما أشار بإشارة مسيئة لجماهير الأهلي وتم وقفه 8 شهور، وكذلك إمام عاشور عندما وجه هتافات مسيئة للأهلي وتم وقفه 8 مباريات.

من حضر مع كهربا التحقيق

وقالت تقارير استندت إلى مصادر من داخل اتحاد الكرة إن كهربا حضر إلى اتحاد الكرة صباح اليوم من أجل المثول للتحقيق في اتحاد الكرة بصحبة وكيل أعماله.

كما حضر مع كهربا التحقيق صباح اليوم المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي.

ماذا قال كهربا في التحقيق ؟

وخلال التحقيق تم مواجهة كهربا بالشكوى المقدمة ضده من نادي الزمالك، والتي تتهم اللاعب بالإساءة للجماهير عن طريق هتافات وإشارت خارجة.

ومن جانبه نفى كهربا الأمر تمام حيث قال إنه لم يوجه أي اساءة لنادي الزمالك ولم يتوجه لجماهير الزمالك على الإطلاق - بحسب ما ذكرت التقارير -.

وقال كهربا انه احتفل عقب المباراة مع جماهير الأهلي فقط.