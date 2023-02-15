شوبير يكشف موقف الأهلي من المشاركة في البطولة العربية

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف النادي الأهلي من المشاركة في البطولة العربية للأندية، بشكلها الجديد، والتي أطلق عليها اسم "كأس الملك سلمان".

مشاركة الأهلي في البطولة العربية

ويشار إلى أن الاتحاد العربي لكرة القدم، يتفاوض مع النادي الأهلي، للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة العربية.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "أراهنكم الأهلي عايز يلعب في البطولة العربية".

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم، قد أعلن عن إطلاق مسمى كأس الملك سلمان على بطولة الأندية العربية، ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023،

ومن المقرر، أن تقام البطولة العربية بنظام تصفيات تمهيدية، ومن ثم نهائيات، في مدن أبها والباحة والطائف.

ومن المقرر، أن تشهد البطولة العربية للأندية التي سيتم تنظيمها في المملكة العربية السعودية، وجود أندية كبرى، في ظل الجوائز المالية الكبيرة التي تم رصدها للفرق المشاركة.