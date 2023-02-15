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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أفريقيا

شوبير يُفاجئ المريخ السوداني بشأن نتيجة الترجي : «مبتتلغيش»

المريخ السوداني
المريخ السوداني

فاجأ الإعلامي أحمد شوبير، إدارة نادي المريخ السوداني بعد احتجاجه على أحداث مباراة الترجي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف للاشيء.

وكان نادي المريخ السوداني قد طالب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، باحتساب نتيجة مباراة الترجي لصالحه والحصول على 3 نقاط بدلاً منهما وذلك بعد حدوث 5 تغييرات في 4 توقفات وهو مخالف للقانون.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس: “هذا الخطأ إداري وتحكيمي، والحكم هو من سيوقع عليه العقوبة”.

وتابع: “النتيجة مبتتلغيش والكاف لن يحتسب النقاط للمريخ، هو خطأ فادح ويسأل عنه الحكم فقط وهو من سيُعاقب”.

يُذكر أن الترجي التونسي والمريخ السوداني في المجموعة الرابعة مع نادي الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري.

المريخ الترجي شوبير دوري ابطال افريقيا المجموعة الرابعة

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